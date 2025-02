AEREO

In dettaglio tutti i nuovi benefit per i passeggeri dei voli aerei

ITA Airways ha presentato a Roma le prime novità del 2025, con un annuncio che segna un’importante evoluzione per la compagnia aerea italiana. Alla conferenza stampa, tenutasi presso la sede di Roma Fiumicino, sono intervenuti Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways, e Joerg Eberhart, Amministratore Delegato della compagnia, insieme a Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG.

L’incontro ha celebrato l’ingresso ufficiale di ITA Airways nel Gruppo Lufthansa, avvenuto a gennaio, e ha svelato le prime iniziative commerciali che mirano a migliorare l’esperienza dei passeggeri. Tra le principali novità, spicca la nuova partnership tra il programma fedeltà Volare di ITA Airways e Miles & More, il programma del Gruppo Lufthansa, che permetterà ai soci dei due programmi di accumulare e utilizzare punti sui voli di entrambe le compagnie.

I nuovi vantaggi per i passeggeri dei voli aerei

Accumulo e utilizzo di punti

I 2,7 milioni di membri di Volare potranno utilizzare i punti accumulati su voli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, mentre i 36 milioni di membri di Miles & More potranno fare lo stesso sui voli ITA Airways.

Accesso Lounge

A partire dalla stagione IATA 2025, che avrà inizio il 30 marzo, i passeggeri ITA Airways potranno accedere alle circa 130 lounge del Gruppo Lufthansa, mentre i viaggiatori delle compagnie Lufthansa potranno utilizzare le lounge di ITA Airways.

Terminal nei principali hub Lufthansa

ITA Airways trasferirà le sue operazioni nei terminal del Gruppo Lufthansa a Francoforte e Monaco, migliorando così l’efficienza dei trasferimenti tra i voli. Questo cambio sarà già operativo anche negli altri hub del Gruppo, come Zurigo e Vienna, dove ITA Airways opera in sinergia con gli altri vettori Lufthansa.

Code sharing e connessioni ottimizzate

Sono previsti accordi di codeshare con i vettori del Gruppo Lufthansa, permettendo ai passeggeri di ITA Airways di accedere a circa 250 destinazioni in tutto il mondo. Inoltre, le frequenze dei voli tra gli hub del Gruppo Lufthansa e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate saranno armonizzate per facilitare collegamenti più brevi e comodi.

ITA Airways esce da SkyTeam

Durante la conferenza, è stato anche annunciato che ITA Airways ha completato il processo di uscita dall’Alleanza SkyTeam. Il processo di exit terminerà il 30 aprile 2025, ma la compagnia continuerà a collaborare con alcune compagnie aeree di SkyTeam tramite accordi bilaterali.

In parallelo, ITA Airways avvierà nelle prossime settimane la procedura per entrare a far parte di Star Alliance, la più grande alleanza aerea globale, con l’obiettivo di completare l’ingresso nel 2026.

Dichiarazioni dei vertici ITA Airways

Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways, ha commentato: “Sono lieto di partecipare oggi alla prima conferenza stampa di ITA Airways in qualità di Presidente. Sono sicuro che la Compagnia raggiungerà presto i suoi obiettivi e garantirà ai Passeggeri e al Paese sempre maggiore connettività e valorizzazione in tutto il mondo”.

Joerg Eberhart, Amministratore Delegato, ha aggiunto: “I clienti che voleranno con ITA Airways da oggi avranno accesso a vantaggi esclusivi e ad un’esperienza di volo sempre più completa. Ma questo è solo l’inizio, continueremo a lavorare per cogliere ulteriori opportunità di crescita e per offrire ai nostri clienti nuovi benefici già dalle prossime settimane”.

