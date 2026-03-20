ITA Airways: il programma Volare chiude il 30 marzo 2026
Come usare i punti, scadenze, Gift Card e tutte le opzioni per i soci del programma
Il programma fedeltà Volare di ITA Airways si avvia ufficialmente alla chiusura: la data fissata è il 30 marzo 2026, come già comunicato ai soci a dicembre 2025.
Volare di ITA Airways: utilizzo dei punti entro marzo 2026
I punti accumulati potranno essere utilizzati fino al 30 marzo 2026 per:
- prenotare voli con ITA e compagnie partner
- accedere a modalità Cash&Points o Award Ticket
- volare entro i 12 mesi successivi alla prenotazione
Sarà inoltre possibile utilizzare i punti per acquistare prodotti e servizi dei partner commerciali fino al 30 aprile 2026.
Conversione punti in Gift Card Volare
Dal 1° aprile 2026, ITA Airways offrirà ai soci un’ulteriore opportunità:
- conversione dei punti in una Gift Card Volare
- voucher cedibile e non nominativo
- utilizzo entro il 30 giugno 2026
- valido per acquistare voli ITA e compagnie partner
- viaggi da effettuare entro 12 mesi
Un programma da 4 milioni di iscritti
Nel corso degli anni, Volare ha raggiunto risultati importanti:
- oltre 4 milioni di iscritti
- più di 40 partner tra hôtellerie, mobilità e lifestyle
- collaborazioni con numerosi vettori internazionali
I programmi dedicati
Tra le iniziative principali:
- Volare Avventura: per giovani viaggiatori (2–16 anni), con oltre 12.800 iscritti
- Corporate: oltre 48.000 aziende coinvolte
- Business Club: più di 4.500 PMI aderenti
L’approccio di ITA Airways alla fidelizzazione
Fin dalla sua nascita, Volare ha puntato su:
- flessibilità e semplicità
- trasparenza nell’accumulo e utilizzo dei punti
- personalizzazione dell’esperienza
Un approccio che ha permesso a ITA di costruire relazioni solide con i propri clienti, creando una community globale.
FAQ e assistenza ufficiale
Per accompagnare i soci in questa fase finale, sono disponibili tutte le informazioni aggiornate e le FAQ ufficiali al seguente link:
https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/it_it/faq.html
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