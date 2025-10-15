AEREO

ITA Airways festeggia il suo quarto compleanno, un traguardo che racchiude anni di incontri, emozioni e milioni di storie vissute a bordo.

Quattro anni possono sembrare pochi, ma per la compagnia rappresentano anni fatti di crescita, passione e dedizione verso i propri passeggeri.

ITA Airways e le persone che viaggiano

Solo nell’ultimo anno ITA Airways ha accolto oltre 17 milioni di persone, diventando parte dei loro viaggi di piacere e di lavoro, dei loro ritorni a casa e dei loro futuri da costruire.

Dal primo giorno la compagnia si è data un obiettivo chiaro: portare nel mondo l’eccellenza, lo stile e l’ospitalità che contraddistinguono l’Italia.

ITA e le connessioni nel mondo

ITA Airways crea connessioni tra persone e culture, ma anche accompagna chi viaggia per affari, contribuendo a far crescere opportunità e relazioni professionali.

Oggi la compagnia raggiunge oltre 70 località: dal mare cristallino delle Maldive alle luci di Buenos Aires, fino al nuovo volo diretto verso Mauritius. Ogni destinazione è un’occasione per rinnovare la promessa di crescere insieme ai passeggeri e offrire un’esperienza di viaggio sempre più ampia, moderna e sostenibile.

Il compleanno di ITA Airways e i prossimi traguardi

Celebrare questo compleanno significa ringraziare chi l’ha scelta, chi la sostiene e chi continua a credere nel suo progetto.

Significa accendere insieme una candelina che illumina i prossimi traguardi e i sogni ancora da realizzare. Da quattro anni ITA è al fianco dei suoi passeggeri come compagna di viaggio.

