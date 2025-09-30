ITA Airways: Festa dei Nonni, offerta voli codice sconto 20% entro il 3 ottobre 2025
Ecco come prenotare i voli scontati con partenza dal 15 ottobre 2025 al 31 marzo 2026
Per la Festa dei Nonni, ITA Airways offre uno sconto voli del 20% con codice NONNI20 entro il 3 ottobre 2025.
La Festa dei Nonni 2025 si trasforma in un’occasione unica per viaggiare. ITA Airways lancia una promozione speciale. Chi prenota il volo entro il 3 ottobre 2025 potrà ottenere il 20% di sconto sui voli internazionali e intercontinentali.
La promozione, valida con il codice sconto voli NONNI20, permette di regalare ai nonni non un semplice souvenir, ma un’esperienza indimenticabile da vivere insieme.
Offerta voli ITA Airways Festa dei Nonni: come funziona il codice sconto del 20%
La promozione sui voli Festa dei Nonni di ITA Airways è attiva dalle 00:00 del 30 settembre alle 23:59 del 3 ottobre 2025 e consente di risparmiare il 20% sul prezzo della tariffa (escluse tasse e supplementi).
Il periodo di viaggio è dal 15 ottobre 2025 al 31 marzo 2026, con alcune eccezioni durante le festività natalizie (16 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026).
Lo sconto voli si applica su biglietti ITA Airways in Economy (anche Light), Premium Economy e Business Class, per voli operati dalla compagnia in partenza dall’Italia verso destinazioni in Europa e nel mondo. Sono esclusi invece i voli nazionali interni e quelli verso Belgio, Svizzera e Germania.
Codice sconto voli ITA Airways Festa dei Nonni: NONNI20
Per usufruire della promozione Festa dei Nonni basta inserire il codice NONNI20 (in lettere maiuscole) durante l’acquisto sul sito ufficiale https://www.ita-airways.com/it_it.
Il codice sconto voli può essere usato anche per più passeggeri, inclusi neonati e bambini, ed è valido su biglietti intestati a terzi.
Procedura acquisto voli in promozione
- Scegli il volo nelle date e destinazioni incluse nell’offerta.
- Inserisci il codice NONNI20 nella sezione “Hai un codice sconto?”.
- Clicca su Applica per vedere lo sconto sul prezzo del biglietto.
- Completa l’acquisto con la tariffa già scontata.
Il codice può essere utilizzato più volte entro il periodo della promozione, ma non è cumulabile con altre offerte.
Cosa include l’offerta ITA Airways Festa dei Nonni
ITA Airways conferma la sua attenzione al comfort e alla flessibilità dei passeggeri. Con l’offerta Festa dei Nonni sono inclusi:
- accessorio personale
- bagaglio a mano
- bagaglio in stiva (escluso per la tariffa Economy Light)
Un vantaggio che permette di viaggiare comodi e senza pensieri, ideale per chi sceglie di partire insieme ai propri nonni.
Termini e condizioni dell’offerta Festa dei Nonni ITA Airways
- Prenotazioni valide esclusivamente dal 30 settembre al 3 ottobre 2025.
- Periodo di viaggio: 15 ottobre 2025 – 31 marzo 2026 (escluso 16 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026).
- Lo sconto si applica solo al prezzo della tariffa, non a tasse e supplementi.
- Non valido per tariffe Giovani, itinerari multitratta e voli con valore sconto inferiore a 1 euro.
- In caso di riemissione del biglietto, sarà ricalcolato anche lo sconto già applicato.
- Non cumulabile con altre promozioni in corso.
