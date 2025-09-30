AEREO

Per la Festa dei Nonni, ITA Airways offre uno sconto voli del 20% con codice NONNI20 entro il 3 ottobre 2025.

La Festa dei Nonni 2025 si trasforma in un’occasione unica per viaggiare. ITA Airways lancia una promozione speciale. Chi prenota il volo entro il 3 ottobre 2025 potrà ottenere il 20% di sconto sui voli internazionali e intercontinentali.

La promozione, valida con il codice sconto voli NONNI20, permette di regalare ai nonni non un semplice souvenir, ma un’esperienza indimenticabile da vivere insieme.

Offerta voli ITA Airways Festa dei Nonni: come funziona il codice sconto del 20%

La promozione sui voli Festa dei Nonni di ITA Airways è attiva dalle 00:00 del 30 settembre alle 23:59 del 3 ottobre 2025 e consente di risparmiare il 20% sul prezzo della tariffa (escluse tasse e supplementi).

Il periodo di viaggio è dal 15 ottobre 2025 al 31 marzo 2026, con alcune eccezioni durante le festività natalizie (16 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026).

Lo sconto voli si applica su biglietti ITA Airways in Economy (anche Light), Premium Economy e Business Class, per voli operati dalla compagnia in partenza dall’Italia verso destinazioni in Europa e nel mondo. Sono esclusi invece i voli nazionali interni e quelli verso Belgio, Svizzera e Germania.

Codice sconto voli ITA Airways Festa dei Nonni: NONNI20

Per usufruire della promozione Festa dei Nonni basta inserire il codice NONNI20 (in lettere maiuscole) durante l’acquisto sul sito ufficiale https://www.ita-airways.com/it_it.

Il codice sconto voli può essere usato anche per più passeggeri, inclusi neonati e bambini, ed è valido su biglietti intestati a terzi.

Procedura acquisto voli in promozione

Scegli il volo nelle date e destinazioni incluse nell’offerta. Inserisci il codice NONNI20 nella sezione “Hai un codice sconto?”. Clicca su Applica per vedere lo sconto sul prezzo del biglietto. Completa l’acquisto con la tariffa già scontata.

Il codice può essere utilizzato più volte entro il periodo della promozione, ma non è cumulabile con altre offerte.

Cosa include l’offerta ITA Airways Festa dei Nonni

ITA Airways conferma la sua attenzione al comfort e alla flessibilità dei passeggeri. Con l’offerta Festa dei Nonni sono inclusi:

accessorio personale

bagaglio a mano

bagaglio in stiva (escluso per la tariffa Economy Light)

Un vantaggio che permette di viaggiare comodi e senza pensieri, ideale per chi sceglie di partire insieme ai propri nonni.

Termini e condizioni dell’offerta Festa dei Nonni ITA Airways

Prenotazioni valide esclusivamente dal 30 settembre al 3 ottobre 2025 .

. Periodo di viaggio: 15 ottobre 2025 – 31 marzo 2026 (escluso 16 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026).

(escluso 16 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026). Lo sconto si applica solo al prezzo della tariffa, non a tasse e supplementi.

Non valido per tariffe Giovani, itinerari multitratta e voli con valore sconto inferiore a 1 euro.

In caso di riemissione del biglietto, sarà ricalcolato anche lo sconto già applicato.

Non cumulabile con altre promozioni in corso.

Continua a leggere: ITA Airways, voli: regole per cani di grossa taglia in cabina