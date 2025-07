AEREO

L’estate 2025 si apre con importanti novità per chi sceglie di volare con ITA Airways. Il programma fedeltà Volare si arricchisce con nuove promozioni, vantaggi esclusivi e collaborazioni strategiche che rendono ogni esperienza di viaggio ancora più completa e personalizzata.

ITA Airways: Volare Executive e Armani Hotel Milano

Chi vola spesso e appartiene al club Executive del programma Volare potrà godere di un nuovo privilegio esclusivo: l’ingresso tra i partner dell’Armani Hotel Milano. I soci elite di Volare avranno accesso a servizi di alto livello, accoglienza personalizzata e benefit dedicati. Un’esperienza premium che unisce il comfort dei voli all’eleganza dell’hospitality italiana.

Volare cresce: nuovi partner per accumulare e usare punti

ITA Airways continua ad ampliare il raggio d’azione del programma Volare con l’ingresso di quattro nuovi partner italiani, che permetteranno di accumulare punti Volare anche a terra:

Leone 1857 , storica azienda dolciaria famosa per le sue iconiche pastiglie.

, storica azienda dolciaria famosa per le sue iconiche pastiglie. ParkinGO , il network di parcheggi vicino agli aeroporti serviti da ITA.

, il network di parcheggi vicino agli aeroporti serviti da ITA. Buddyfit, la piattaforma digitale per il fitness e il benessere quotidiano.

Queste collaborazioni rafforzano il valore del programma Volare, creando una rete che accompagna i clienti di ITA Airways non solo durante il volo, ma anche nella loro routine.

Volare Avventura: l’offerta dedicata ai bambini e ragazzi

ITA Airways pensa anche ai più giovani con Volare Avventura, il programma dedicato a bambini e ragazzi dai 2 ai 16 anni non compiuti. Per chi sceglie di volare con ITA Airways entro il 31 agosto, è previsto un bonus di 3000 punti non qualificanti. Inoltre, da inizio agosto, tutti i giovani passeggeri in viaggio su voli intercontinentali riceveranno a bordo un regalo firmato Volare Avventura.

Un modo simpatico e intelligente per rendere il volo ancora più piacevole anche per i più piccoli e le loro famiglie.

Volare più lontano conviene: doppio accumulo punti

Chi decide di volare lontano con ITA Airways quest’estate potrà approfittare di un’offerta imperdibile. Tutti i soci Volare che acquisteranno un biglietto entro il 31 luglio 2025 per volare ad agosto verso Stati Uniti, Canada, Brasile, India o Thailandia riceveranno punti doppi. Un incentivo concreto per scegliere le lunghe rotte intercontinentali.

ITA Airways Cashback Award Ticket : recupera i punti spesi

Fino al 10 agosto, i soci Volare che richiedono un biglietto premio per volare entro il 31 agosto potranno beneficiare del Cashback Award Ticket, ricevendo indietro una parte dei punti spesi. È un’iniziativa che valorizza la fedeltà e offre un ritorno tangibile a chi sceglie di volare con continuità con ITA Airways.

Il programma Volare ITA Airways continua a crescere

“Siamo particolarmente orgogliosi delle nuove promozioni e collaborazioni del programma Volare che lanciamo oggi – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare –. Il programma continua a registrare una crescita costante, testimoniata non solo dal superamento dei 3,5 milioni di soci, ma anche dal continuo allargamento della rete partner. Volare è ormai un programma solido e dinamico, pensato per accompagnare i nostri clienti durante il volo e nella vita quotidiana.”

