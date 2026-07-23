AEREO

Più collegamenti tra Italia e rete internazionale, biglietti in un’unica prenotazione

ITA Airways e Aeroitalia hanno aperto la vendita dei voli interlinea.

L’accordo riguarda la stagione estiva 2026 e i voli per l’inverno 2026 2027.

Per chi viaggia significa avere più soluzioni a disposizione. Sarà infatti possibile combinare, nella stessa prenotazione, tratte operate dalle due compagnie.

In questo modo aumentano i collegamenti tra diverse città italiane e le destinazioni internazionali servite da ITA Airways.

Cosa sono i voli interlinea di ITA Airways e Aeroitalia

L’accordo permette di mettere insieme, nella stessa prenotazione, voli di ITA Airways e Aeroitalia.

Per i passeggeri ci saranno quindi più possibilità di viaggio. Soprattutto nei collegamenti tra gli aeroporti regionali e le destinazioni servite dalle due compagnie.

I biglietti si possono già acquistare tramite il sito e i canali di vendita di ITA Airways. Aeroitalia partirà invece dai canali indiretti, come agenzie di viaggio e sistemi di prenotazione.

Più collegamenti con Sardegna, Sicilia e Genova

Attraverso il sito web e tutti i canali di vendita di ITA Airways sarà possibile prenotare itinerari integrati tra la rete globale della compagnia e le destinazioni servite da Aeroitalia.

L’accordo comprende numerosi collegamenti giornalieri verso:

Cagliari

Alghero

Olbia

Catania

Palermo

Comiso

Genova

La collaborazione rafforza in particolare i collegamenti con Sardegna e Sicilia. Due aree strategiche per la mobilità nazionale e per il turismo italiano.

I passeggeri in partenza dagli aeroporti serviti da Aeroitalia potranno così accedere più facilmente alle destinazioni del network di ITA Airways, utilizzando itinerari combinati tra le due compagnie.

Aeroitalia offrirà connessioni con i voli nazionali di ITA Airways

Attraverso i canali di vendita indiretta di Aeroitalia sarà possibile prenotare anche itinerari in connessione verso diverse destinazioni nazionali operate da ITA Airways.

Tra gli aeroporti inizialmente coinvolti figurano:

Bari

Brindisi

Torino

Venezia

Reggio Calabria

Le due compagnie stanno inoltre completando le implementazioni tecnologiche necessarie per permettere ai clienti di acquistare sul sito di Aeroitalia i biglietti in connessione con l’intera rete internazionale di ITA Airways.

Una volta completata questa fase, l’offerta integrata sarà accessibile anche attraverso i canali digitali diretti di Aeroitalia.

Un accordo per rafforzare la connettività italiana

La vendita dei voli interlinea è il primo passo concreto dell’accordo firmato da ITA Airways e Aeroitalia nel giugno 2026.

Le due compagnie puntano ad aumentare i collegamenti in Italia. L’obiettivo è offrire più soluzioni sia a chi viaggia per lavoro sia ai turisti.

L’intesa collega meglio gli aeroporti regionali con le rotte nazionali e internazionali dei due vettori.

L’accordo permette inoltre di potenziare l’offerta di connessioni operata da due compagnie titolari di Certificato di Operatore Aereo italiano, il cosiddetto COA.

Benefici per passeggeri, aeroporti e turismo

Secondo le due compagnie, i voli interlinea garantiranno una maggiore facilità di spostamento e un’offerta più ampia di collegamenti.

La collaborazione potrà generare nuovi flussi di traffico anche a vantaggio degli aeroporti italiani, favorendo la creazione di un sistema maggiormente integrato e competitivo.

Tra i principali benefici attesi figurano:

più possibilità di viaggio tra le regioni italiane;

un migliore accesso al network internazionale di ITA Airways;

una maggiore valorizzazione degli aeroporti regionali;

nuove opportunità per il turismo nazionale;

una gestione più efficiente dei flussi di passeggeri;

un rafforzamento della competitività

L’integrazione tra i network potrebbe quindi contribuire ad aumentare l’attrattività dell’Italia, facilitando l’arrivo di viaggiatori internazionali anche nelle destinazioni non direttamente collegate con voli a lungo raggio.

Quando saranno disponibili i voli interlinea

La vendita degli itinerari integrati tra ITA Airways e Aeroitalia è stata avviata il 22 luglio 2026.

L’accordo coprirà:

la parte restante della stagione estiva Summer 2026;

la stagione invernale Winter 2026/2027.

I collegamenti possono essere acquistati attraverso il sito e gli altri canali di vendita di ITA Airways. Aeroitalia offre inizialmente le connessioni tramite i propri canali indiretti, in attesa del completamento delle integrazioni tecniche sul sito ufficiale.

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