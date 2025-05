AEREO

Firmata la partnership tra la ITA Airways e la Fondazione Milano Cortina: l’Italia vola alto verso le Olimpiadi di Milano Cortina.

ITA Airways è la compagnia aerea ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Porta con sé non solo atleti e delegazioni, ma anche i valori dello sport italiano nel mondo.

La firma dell’accordo, resa possibile grazie alla sinergia con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, è stata ufficializzata all’Aeroporto di Milano Linate, durante l’inaugurazione della nuova Runway Lounge di ITA Airways.

Olimpiadi di Milano Cortina e ITA Airways

La collaborazione tra ITA Airways e la Fondazione Milano Cortina 2026 si fonda su una visione comune: valorizzare l’immagine dell’Italia nel mondo e promuovere i valori dello sport come inclusione, spirito di squadra, determinazione e passione.

A meno di un anno dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, questa alleanza strategica rafforza il ruolo centrale dell’Italia nel panorama sportivo e turistico internazionale.

“Essere al fianco di Milano Cortina 2026 significa riaffermare con forza il nostro legame con l’Italia e con lo sport Azzurro”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways.

Ita Airways per le Olimpiadi di Milano Cortina

Per celebrare le Olimpiadi di Milano Cortina, ITA Airways ha presentato una serie di iniziative che accompagneranno il cammino verso le Olimpiadi 2026:

Concorso a premi “Destinazione Milano Cortina 2026” : riservato a tutti i maggiorenni residenti in Italia, titolari di un biglietto ITA Airways emesso tra il 7 maggio e il 30 novembre 2025. In palio ogni mese premi esclusivi e un superpremio finale per vivere da protagonisti i Giochi Invernali.

: riservato a tutti i maggiorenni residenti in Italia, titolari di un biglietto ITA Airways emesso tra il 7 maggio e il 30 novembre 2025. In palio ogni mese premi esclusivi e un superpremio finale per vivere da protagonisti i Giochi Invernali. Spot ufficiale della partnership, già in onda su TV, piattaforme streaming e social media.

della partnership, già in onda su TV, piattaforme streaming e social media. Decorazioni speciali su due aeromobili della flotta: l’A320 dedicato a Gustav Thoeni e l’A320neo dedicato a Enrico Fabris. Le livree saranno arricchite da illustrazioni olimpiche e paralimpiche firmate da Emiliano Ponzi, autore anche del Manifesto di Sostenibilità della compagnia.

Una nuova lounge, un nuovo modo di volare

L’inaugurazione della nuova Runway Lounge di ITA Airways a Linate rappresenta un altro tassello della strategia di rafforzamento del brand per le Olimpiadi di Milano Cortina. Un progetto sviluppato in collaborazione con grandi marchi italiani, per offrire ai passeggeri un’esperienza premium che esalta l’eccellenza del Made in Italy.

“Questa lounge e questa partnership testimoniano il nostro impegno nel migliorare costantemente la customer experience, con l’Italia sempre al centro”, ha aggiunto il Presidente Pappalardo.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: un evento che unisce il Paese

L’Italia si prepara ad accogliere per la terza volta i Giochi Olimpici Invernali, dopo Cortina 1956 e Torino 2006. L’edizione Milano Cortina 2026 sarà un’occasione irripetibile per promuovere il territorio, il turismo e il talento italiano.

“ITA Airways incarna i valori fondanti dello sport. Questa alleanza proietta l’immagine dell’Italia sulla scena globale”, ha dichiarato Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026.

