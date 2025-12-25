AEREO

ITA Airways cerca piloti e apre la Scuola di Volo in tutte le Regioni d’Italia, un progetto strategico che punta a rafforzare il settore del trasporto aereo, investendo sulla formazione e sull’occupazione giovanile. L’iniziativa coinvolge l’intero territorio nazionale e si inserisce nel piano industriale della compagnia per lo sviluppo delle competenze aeronautiche italiane.

ITA Airways cerca piloti con una Scuola di Volo nazionale

ITA Airways ha annunciato l’avvio di una Scuola di Volo nazionale dedicata alla formazione di nuovi piloti per il trasporto aereo commerciale. Il progetto nasce con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di professionisti altamente qualificati, creando un percorso strutturato, trasparente e basato sulla meritocrazia.

La Scuola di Volo rappresenta uno strumento centrale nella strategia di lungo periodo della compagnia. Attraverso questo modello, ITA Airways cerca piloti pronti ad affrontare le sfide del settore aeronautico, garantendo standard formativi allineati alle migliori pratiche internazionali.

Coinvolgimento di tutte le Regioni d’Italia

Uno degli elementi distintivi del progetto è il coinvolgimento diretto di tutte le Regioni d’Italia. Le amministrazioni regionali sono invitate a manifestare il proprio interesse a ospitare le attività della Scuola di Volo, collaborando con ITA Airways nella definizione delle modalità operative.

Questo approccio consente di valorizzare le infrastrutture aeroportuali esistenti, favorendone un utilizzo continuativo e multifunzionale. Allo stesso tempo, il progetto contribuisce allo sviluppo dei territori, creando nuove opportunità occupazionali e professionali a livello locale.

Formazione aeronautica e occupazione giovanile

La Scuola di Volo ITA Airways è pensata per formare piloti e personale tecnico altamente qualificati, sostenendo in modo concreto l’occupazione giovanile. Il percorso formativo si fonda su criteri di qualità, accesso equo e trasparenza, con l’obiettivo di rendere la professione di pilota più accessibile e strutturata.

Inoltre, il progetto rafforza la collaborazione con istituti tecnici, università e centri di formazione, favorendo la nascita di poli di eccellenza aeronautica su scala regionale e nazionale. In questo modo, ITA Airways cerca piloti investendo direttamente sul capitale umano e sul futuro del settore.

Finanziamenti e sostenibilità del progetto

Il progetto della Scuola di Volo potrà integrarsi con strumenti di finanziamento pubblico, inclusi fondi regionali, nazionali ed europei. Questa possibilità consente di garantire la sostenibilità economica dell’iniziativa nel medio-lungo periodo e di mantenere elevati standard formativi.

La collaborazione tra compagnia aerea, istituzioni e sistema formativo rappresenta un modello innovativo per il settore del trasporto aereo, capace di coniugare crescita industriale e sviluppo sociale.

Le dichiarazioni di ITA Airways

Secondo il management della compagnia, la Scuola di Volo nasce come un investimento strategico per il sistema Paese. L’obiettivo è rafforzare le competenze aeronautiche italiane, valorizzare il merito e offrire ai giovani nuove prospettive professionali nel mondo dell’aviazione civile.

Il coinvolgimento delle Regioni e delle istituzioni locali viene considerato un fattore decisivo per costruire un modello solido, fondato su qualità, trasparenza e accesso meritocratico alla professione di pilota.

Scadenza per le manifestazioni di interesse

Le Regioni interessate a ospitare la Scuola di Volo potranno inviare la propria manifestazione di interesse entro il 23 gennaio 2026. ITA Airways metterà a disposizione competenze, know-how e organizzazione per la gestione dell’iniziativa, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento formativo per l’Italia e per il panorama aeronautico europeo.

Con questo progetto, ITA Airways cerca piloti e allo stesso tempo costruisce un percorso strutturato di crescita per l’intero settore del trasporto aereo, puntando su formazione, occupazione qualificata e sviluppo dei territori.

