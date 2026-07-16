AEREO

Selezioni da luglio e corsi da ottobre 2026

ITA Airways avvia un nuovo programma di formazione per piloti, con l’obiettivo di preparare circa 280 professionisti nei prossimi quattro anni. Si tratta dei primi corsi organizzati dalla compagnia dalla sua partenza operativa.

Le selezioni inizieranno nel mese di luglio 2026. I primi corsi prenderanno il via a ottobre 2026. Ogni percorso avrà una durata complessiva di 21 mesi e sarà rivolto anche a candidati senza esperienza di volo o con esperienza limitata.

I requisiti per diventare piloti ITA Airways

Per candidarsi bisogna avere almeno 17 anni. È richiesto anche un diploma di scuola superiore o un titolo equivalente.

Serve un’ottima conoscenza dell’italiano. È necessaria anche una buona padronanza dell’inglese. Tra i requisiti figura infine la certificazione DLR.

Non serve una precedente esperienza aeronautica.

Come saranno organizzati i corsi

La formazione seguirà il programma Multi Pilot Licence, una licenza aeronautica riconosciuta a livello internazionale e destinata alla preparazione dei copiloti che operano su aerei commerciali con equipaggio multiplo.

I corsi per piloti comprenderanno lezioni teoriche, attività in volo, addestramento su simulatori di ultima generazione e formazione specifica sulle procedure operative della compagnia.

Particolare attenzione sarà dedicata al lavoro di squadra in cabina di pilotaggio, alla gestione della sicurezza e alle competenze richieste durante le operazioni di linea.

ITA Airways investe sui piloti del futuro

L’iniziativa risponde alla crescente necessità di piloti qualificati e a programmare il ricambio del personale nei prossimi anni.

Secondo Marzio Caneva, Chief Operations & Accountable Manager di ITA Airways, il progetto permetterà di costruire un percorso strutturato e sostenibile per l’inserimento di nuove professionalità, creando un bacino di giovani talenti altamente preparati.

ITA Airways, che si presenta come l’unica compagnia certificata in Italia per questi corsi, gestirà la selezione e il reclutamento attraverso team specializzati e un centro di addestramento qualificato.

Le informazioni sulle candidature saranno disponibili nella sezione MPL Training del sito della compagnia.

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