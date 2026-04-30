AEREO

Per ITA Airways è una prima volta: un bambino è nato a bordo di un suo aereo. È successo nella notte del 30 aprile 2026, sul volo AZ855 partito da Dakar e diretto all’Aeroporto di Roma Fiumicino.

Dopo circa un’ora dal decollo, una passeggera al settimo mese ha partorito prematuramente. Il bambino è nato durante il volo. L’equipaggio è intervenuto subito.

Assistenza a bordo di ITA Airways

La madre e il neonato sono stati assistiti dall’equipaggio, che ha gestito la situazione durante il volo. L’intervento è stato tempestivo e ha permesso di fornire supporto sin dai primi momenti.

A bordo erano presenti anche due passeggere, un medico e un’infermiera, che hanno collaborato nelle operazioni. Il loro contributo si è rivelato importante nelle fasi dell’assistenza, e la compagnia ha espresso nei loro confronti un ringraziamento.

La gestione dell’evento è avvenuta interamente durante il volo, senza variazioni rispetto alla rotta prevista, con il personale impegnato a garantire assistenza continua.

Il primo bambino nato su un volo ITA Airways

Il bambino è nato in perfetta salute, come comunicato dalla compagnia. Si tratta del primo caso di nascita a bordo nella storia di ITA Airways.

L’episodio segna un momento particolare per la compagnia e si lega al volo AZ855 tra Dakar e Roma, diventando un caso destinato a restare tra quelli più significativi registrati a bordo.

Il messaggio della compagnia

Nel comunicato ufficiale, ITA Airways ha definito quanto accaduto un “lieto e inatteso evento”. La compagnia ha inoltre rivolto al neonato gli auguri per una vita piena di gioie.

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