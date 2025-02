AEREO

Accordo raggiunto tra ITA Airways e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGLTA e ANPAC. L’intesa con ITA prevede un aumento in busta paga, nuove assunzioni e miglioramenti contrattuali per il personale di terra e di volo. Le misure entreranno in vigore a partire da maggio 2025.

Aumento in busta paga e nuove assunzioni in ITA Airways

Uno dei punti dell’accordo riguarda l’inserimento in ITA Airways di 200 nuovi lavoratori con contratto part-time, aumentando le opportunità occupazionali.

Al personale di terra ITA verrà riconosciuto un bonus welfare di 500 euro.

Per il personale navigante, tutto il personale con esperienza pregressa sarà posizionato al livello di 3 anni di anzianità a partire da maggio, mantenendo la progressione degli scatti di carriera come da contratto.

Le diarie giornaliere subiranno un incremento: voli nazionali da 42 a 47 euro, voli internazionali (narrow body): da 51 a 56 euro

Indennità e incentivi per il personale di volo ITA Airways

Novità anche per i remedies, che saranno attivati su base volontaria per il personale navigante di cabina (PNC) e di condotta (PNT) con turnazioni dedicate. Per il PNC, sarà riconosciuta un’indennità giornaliera di 22 euro per Assistenti di Volo (AV) e 25 euro per Primi Ufficiali (P2)

A questi importi si aggiunge il 10% sulle vendite di bordo, da suddividere tra tutti i membri dell’equipaggio di cabina ITA Airways.

Soddisfazione dei sindacati e prospettive future

Le organizzazioni sindacali hanno espresso soddisfazione per l’accordo con ITA Airways, definendolo un miglioramento delle condizioni lavorative e per l’incremento occupazionale.

Questo accordo è un segnale positivo per i lavoratori, con miglioramenti concreti per salari, welfare e condizioni di impiego.

