ITA Airways consente sui suoi voli domestici il trasporto in cabina, a bordo dell’aereo, di animali domestici di taglia grande fino a 30 kg. Una novità che segna un cambio di passo per chi viaggia in aereo con il proprio cane e che diventerà operativa nella prossima stagione estiva IATA.

La decisione arriva dopo le modifiche regolamentari introdotte da ENAC e apre una possibilità finora limitata per molti proprietari di animali domestici di peso superiore agli standard tradizionali.

Dal test alla scelta operativa

Lo scorso settembre, sulla rotta tra l’Aeroporto di Milano Linate e l’Aeroporto di Roma Fiumicino, due cani di taglia grande hanno viaggiato in cabina senza trasportino nell’ambito di un volo dimostrativo.

Quel test ha permesso di verificare procedure, organizzazione degli spazi a bordo dell’aereo e standard di sicurezza. Da lì è partito il percorso che ha portato all’introduzione del servizio “Large Pet Friendly” sui voli nazionali selezionati.

Per molti passeggeri la differenza è sostanziale: affrontare il volo con il proprio animale domestico di taglia grande accanto, invece che in stiva, cambia radicalmente l’esperienza di viaggio.

Le parole dell’Amministratore Delegato

“Dopo il successo del volo dimostrativo di settembre, abbiamo lavorato per dare continuità a quell’esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici “Large Pet Friendly”. È una decisione che nasce dall’ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni” dichiara Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways.

“Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva IATA, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe. ITA Airways conferma così il proprio impegno a rendere il volo sempre più inclusivo, nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità”.

Un passo avanti nel trasporto di animali domestici sui voli nazionali

Già nel 2024 ITA Airways aveva ritoccato verso l’alto i limiti di peso per portare gli animali domestici in cabina. Ora il salto è più evidente: l’apertura ai 30 kg cambia concretamente le possibilità per chi viaggia con un cane di taglia grande.

Con questa scelta, ITA Airways amplia in modo deciso le opzioni sui voli nazionali e risponde a una richiesta che negli ultimi anni è diventata sempre più forte tra i passeggeri che prendono l’aereo con il proprio animale domestico. Non solo un aggiornamento operativo, ma un segnale chiaro di attenzione verso chi considera il proprio cane parte integrante del viaggio.

