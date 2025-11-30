AEREO

Ita Airways completa le modifiche software sugli aerei Airbus e garantisce continuità operativa.

I tecnici della compagnia hanno lavorato fin dalla serata del 28 novembre 2025 per valutare gli impatti e avviare interventi immediati per dare la massima sicurezza per passeggeri ed equipaggi.

Airbus ha informato tutte le compagnie della necessità di aggiornamenti sugli A320, e l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha richiesto che tali attività siano completate entro il 29 novembre 2025.

Ita Airways modifiche software su aerei Airbus A320

Airbus ha comunicato un’esigenza tecnica che riguarda alcuni aerei della famiglia A320.

L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha disposto una scadenza precisa per completare gli aggiornamenti.

Ita Airways ha immediatamente individuato gli aerei Airbus coinvolti e ha iniziato verifiche tecniche accurate. I team hanno analizzato ogni dettaglio per definire un piano rapido, così da tutelare passeggeri ed equipaggi.

Le modifiche software agli aerei Airbus sono completate, e questo risultato conferma l’efficacia delle attività tecniche svolte per assicurare la piena affidabilità degli aeromobili coinvolti.

Ita Airways aggiornamenti per l’Airbus A320neo del Papa

Tra gli aerei interessati dagli aggiornamenti anche l’Airbus A320neo che accompagna Sua Santità Papa Leone XIV nel Viaggio Apostolico in Türkyie e Libano.

Ita Airways ha inviato i componenti necessari e un tecnico aggiuntivo a Istanbul per completare l’aggiornamento software in tempi rapidi, perché era essenziale garantire la continuità del viaggio.

Questo intervento conferma l’alta preparazione dei professionisti della compagnia, che operano con rapidità anche in contesti particolarmente sensibili.

Voli garantiti senza ripercussioni sui passeggeri

Grazie agli interventi straordinari, sugli aerei Airbus, predisposti da Ita Airways l’operativo dei voli non ha subito modifiche.

La flotta ha continuato a volare secondo quanto pianificato, perché la professionalità dei tecnici ha permesso di mantenere la piena efficienza degli aeromobili.

La compagnia conferma l’impegno costante per standard di sicurezza elevati.

