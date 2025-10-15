AEREO

Gli incidenti aerei in Europa mostrano un trend positivo: nel 2024 sono state 91 le vittime registrate nell’Unione Europea, 30 in meno rispetto al 2023, quando i decessi erano stati 121. A riferirlo è Eurostat, che ha pubblicato i nuovi dati sulla sicurezza del trasporto aereo all’interno dell’UE.

Il calo delle vittime rappresenta un segnale incoraggiante per il settore, che conferma il costante miglioramento degli standard di sicurezza del volo e delle operazioni aeree in Europa.

Incidenti aerei: meno vittime e feriti in Europa

Secondo i dati ufficiali di Eurostat, la maggior parte dei decessi da incidenti aerei nel 2024 è avvenuta in incidenti con aeroplani (74), seguiti da alianti (10), elicotteri (6) e palloni aerostatici (1). Per il secondo anno consecutivo, non si sono registrati incidenti mortali o ferimenti che abbiano coinvolto velivoli senza pilota (droni).

Anche il numero complessivo dei feriti è diminuito: 214 persone hanno riportato lesioni gravi o lievi, in calo rispetto alle 229 del 2023. Circa il 60% delle lesioni si è verificato in incidenti legati agli aerei (129), seguiti da 41 infortuni con alianti, 24 con elicotteri e 20 con palloni.

Le operazioni non commerciali restano le più colpite

L’analisi Eurostat mostra che la gran parte dei decessi da incidenti aerei riguarda le operazioni non commerciali, ovvero attività di addestramento, dimostrazioni o voli di ricollocazione. Queste rappresentano il 91,2% del totale delle vittime.

A seguire, le operazioni specializzate — come l’agricoltura, la pubblicità aerea o le riprese fotografiche — pesano per il 5,5% dei decessi, mentre il trasporto aereo commerciale incide solo per il 3,3%. Un dato che evidenzia l’elevato livello di sicurezza raggiunto dal trasporto aereo di linea in Europa.

La sicurezza del volo continua a migliorare

I dati Eurostat confermano che il 2024 è stato un anno di ulteriore miglioramento per la sicurezza aerea nell’UE. Il numero di incidenti e di vittime è in calo costante rispetto ai livelli pre-pandemia, segno che gli investimenti in tecnologia, manutenzione e formazione del personale di volo stanno producendo risultati concreti.

La riduzione degli incidenti aerei interessa in modo particolare il trasporto commerciale, dove gli standard di sicurezza continuano a essere tra i più elevati al mondo.

Fonti ufficiali Eurostat

Tutti i dati riportati sono tratti dalle più recenti pubblicazioni di Eurostat sulla sicurezza del trasporto aereo:

