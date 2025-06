AEREO

Incidente del volo aereo AI113 della compagnia Air India, un Boeing 787 Dreamliner diretto a Londra Gatwick, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Il bilancio è tragico: tutti i 244 occupanti dell’aereo sono morti. Il velivolo ha colpito una zona residenziale, centrando in pieno un dormitorio medico. Vittime e feriti anche a terra.

Incidente volo aereo Air India: tutti morti

A bordo del volo Air India AI113 viaggiavano 232 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Secondo le autorità indiane, non ci sono sopravvissuti. I soccorritori hanno già recuperato oltre 60 corpi carbonizzati, e si continua a scavare tra le macerie.

L’incidente del volo aereo Air India è avvenuto a meno di cinque minuti dal decollo, quando il Boeing 787 volava a 625 piedi (circa 200 metri) d’altezza, come indicano i dati di Flightradar24. La torre di controllo aveva perso ogni contatto radio quasi subito.

Incidente del volo aereo Air India: vittime anche a terra

Il Boeing 787 Dreamliner coinvolto nell’incidente del volo aereo Air India si è abbattuto in una zona residenziale, colpendo uno degli edifici del BJ Medical College.

Secondo fonti ufficiali, si registrano decine di feriti a terra, almeno due studenti in terapia intensiva e cinque dispersi. L’area è stata evacuata per l’80%, ma le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Le immagini trasmesse dalle tv indiane mostrano edifici anneriti, fumo nero e resti del velivolo in fiamme.

Cause e indagini incidente del volo aereo Air India

L’incidente del volo aereo Air India AI113 è attualmente oggetto di un’inchiesta multilivello, che coinvolge autorità indiane, l’ente aeronautico statunitense FAA e la stessa Boeing.

Le prime ipotesi tecniche parlano di flap non estesi al decollo: secondo alcuni esperti, i comandi sarebbero stati impostati a 0° invece che a 5° o 15°, compromettendo la capacità del velivolo di generare portanza. A temperature elevate e con il pieno di carburante, questa configurazione renderebbe impossibile prendere quota.

Inchiesta italiana: indagata la filiera produttiva Boeing in Puglia

Il disastro rilancia anche l’attenzione sull’indagine aperta dalla Procura di Brindisi su presunti componenti difettosi montati sui Boeing 787 Dreamliner. Secondo l’inchiesta, due aziende fornitrici italiane – Processi Speciali e Manufacturing Process Specification – avrebbero realizzato componenti della fusoliera con materiali non conformi. I pezzi, installati da Leonardo (parte lesa assieme a Boeing), sarebbero a rischio di cedimento strutturale.

Secondo l’accusa, la resistenza meccanica risulterebbe “largamente inferiore agli standard progettuali”, con potenziali effetti sul collasso della pavimentazione interna dell’aereo. Almeno 477 Dreamliner nel mondo sono stati coinvolti nella campagna straordinaria di manutenzione aperta nel 2023.

Passeggeri a bordo del volo Air India

Air India ha reso note le nazionalità delle vittime dell’incidente del volo aereo Air India:

169 cittadini indiani

53 cittadini britannici

7 portoghesi

1 cittadino canadese

Il volo era operato da uno dei 27 Dreamliner della flotta Air India, recentemente rinnovata dopo la privatizzazione della compagnia.

Il Boeing 787 Dreamliner: un modello mai coinvolto in incidenti mortali

Il Boeing 787, in servizio dal 2011, era fino a oggi considerato uno dei modelli più sicuri al mondo. L’incidente del volo aereo Air India è il primo disastro mortale legato a questo aeromobile. Con oltre 5 milioni di voli effettuati e più di un miliardo di passeggeri trasportati, il Dreamliner ha rivoluzionato il trasporto a lungo raggio grazie a consumi ridotti, cabine pressurizzate a bassa quota e finestrini di grandi dimensioni.

Crollo in Borsa dopo l’incidente del volo aereo Air India

L’incidente del volo aereo Air India ha avuto immediati riflessi finanziari. A Wall Street, il titolo Boeing è crollato del 7,7%, mentre in Europa i titoli del trasporto aereo sono scivolati:

IAG (British Airways, Iberia) : –4,06%

: –4,06% Lufthansa : –4,0%

: –4,0% EasyJet : –4,03%

: –4,03% Turkish Airlines : –2,93%

: –2,93% Ryanair : –0,74%

: –0,74% Air France-KLM: –0,92%

Gli investitori temono ritardi, controlli straordinari e danni reputazionali per le compagnie che utilizzano la flotta 787.

Quali compagnie aeree che usano il Boeing 787 Dreamliner?

Il Boeing 787 è attualmente impiegato da oltre 60 compagnie aeree nel mondo, tra cui:

All Nippon Airways

United Airlines

American Airlines

British Airways

Qatar Airways

Etihad

Air Canada ,

, LATAM ,

, KLM ,

, Air Europa ,

, Singapore Airlines ,

, Turkish Airlines ,

, Neos ,

, El Al ,

, Virgin Atlantic ,

, LOT Polish Airlines

Il numero elevato di aerei in esercizio rende potenzialmente ampia la portata delle conseguenze operative dell’incidente.

