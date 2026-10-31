AEREO

Dopo il grave incidente treni in Spagna, Wizz Air annuncia nuovi voli a prezzi scontati per offrire un’alternativa ai passeggeri colpiti dal blocco dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia.

La compagnia aerea attiverà dal 6 novembre 2026 due nuove rotte verso Malaga e Siviglia, con due voli giornalieri per ciascun collegamento. I biglietti partiranno da 45,99 euro, con un prezzo massimo annunciato di 99,99 euro.

Una risposta all’emergenza dei trasporti, dopo l’incidente di treni in Spagna, che punta a facilitare gli spostamenti di chi deve raggiungere familiari, tornare al lavoro o affrontare viaggi non rinviabili dopo l’incidente ferroviario.

Incidente treni in Spagna: collegamenti bloccati tra Madrid e Andalusia

Il 28 ottobre 2026, nei pressi di Urda, nella provincia spagnola di Toledo, un treno AVE di Renfe e un convoglio Iryo sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente ferroviario, con numerose vittime e feriti.

Lo scontro ha provocato l’interruzione della circolazione sull’alta velocità nel corridoio Madrid–Andalusia, compromettendo i collegamenti verso alcune delle principali città del Sud della Spagna.

Tra le destinazioni interessate figurano Siviglia e Malaga, normalmente raggiungibili da Madrid attraverso la rete ferroviaria ad alta velocità.

La sospensione del servizio ha costretto numerosi passeggeri a riorganizzare i propri viaggi e ha aumentato la necessità di collegamenti alternativi.

Wizz Air attiva nuovi voli Madrid–Malaga e Madrid–Siviglia

Per rispondere alle difficoltà dei viaggiatori dopo l’incidente dei treni, Wizz Air ha annunciato l’apertura straordinaria di due rotte nazionali:

Madrid–Malaga: due voli giornalieri.

Madrid–Siviglia: due voli giornalieri.

I nuovi collegamenti saranno operativi a partire dal 6 novembre, con una programmazione annunciata fino a metà dicembre 2026.

La decisione consente di ampliare le alternative di trasporto tra la capitale spagnola e l’Andalusia mentre resta interrotta la circolazione ferroviaria sul tratto interessato dall’incidente.

Wizz Air ha espresso solidarietà alle vittime e alle persone coinvolte nell’incidente dei treni. Il direttore della Comunicazione, András Radó, ha spiegato che l’introduzione delle nuove rotte e di un limite massimo alle tariffe intende offrire un sostegno concreto ai passeggeri interessati dal blocco ferroviario.

Voli Wizz Air a prezzi scontati: biglietti da 45,99 euro

Uno degli aspetti principali dell’iniziativa riguarda il costo dei biglietti aerei.

Wizz Air ha annunciato tariffe a partire da 45,99 euro e un tetto massimo di 99,99 euro per i nuovi collegamenti tra Madrid, Malaga e Siviglia.

La misura punta a contenere i prezzi durante una situazione di maggiore richiesta di alternative al treno.

Si tratta di tariffe scontate, cioè sottoposte a un limite massimo annunciato dalla compagnia, e non necessariamente di uno sconto percentuale rispetto ai prezzi abituali.

Per conoscere il costo effettivo del viaggio, i passeggeri dovranno verificare la disponibilità delle tariffe e le eventuali spese per bagagli o altri servizi aggiuntivi al momento della prenotazione.

Treni sospesi in Spagna dopo l’incidente: cosa possono fare i passeggeri

Chi aveva già acquistato un biglietto ferroviario per uno dei collegamenti interessati dall’interruzione può verificare le alternative predisposte da Renfe.

L’operatore ferroviario spagnolo ha annunciato cambi e cancellazioni senza costi aggiuntivi per i passeggeri coinvolti dalla sospensione dell’alta velocità.

Renfe ha inoltre predisposto servizi alternativi su strada e su ferrovia convenzionale per garantire la mobilità durante l’emergenza.

Per chi deve raggiungere Malaga o Siviglia in aereo, è importante ricordare che i nuovi voli Wizz Air inizieranno soltanto il 6 novembre. Chi deve partire prima dovrà quindi valutare altre soluzioni già disponibili.

Anche Iberia, Ryanair e Volotea aumentano i voli

Wizz Air non è l’unica compagnia aerea ad aver annunciato misure straordinarie dopo l’incidente ferroviario in Spagna.

Iberia e Iberia Express hanno previsto voli aggiuntivi tra Madrid e l’Andalusia, con un rafforzamento della capacità sulle rotte per Malaga e Siviglia e un limite tariffario di 99 euro in classe economica fino all’8 novembre.

Anche Air Europa ha aumentato i collegamenti, mentre Ryanair ha annunciato nuovi voli Madrid–Malaga dal 14 novembre, con tariffe a partire da 49,99 euro.

Volotea ha invece programmato collegamenti straordinari verso Malaga e Siviglia a partire dal 13 novembre.

Le iniziative delle compagnie aeree contribuiscono ad ampliare le possibilità di viaggio, ma date, disponibilità e condizioni economiche variano in base all’operatore.

Come prenotare i nuovi voli Wizz Air

I passeggeri interessati alle nuove rotte possono consultare il sito ufficiale di Wizz Air, verificando le partenze disponibili dal 6 novembre e le tariffe applicate.

Prima di acquistare un biglietto è consigliabile controllare il prezzo finale, le condizioni relative ai bagagli e gli orari di partenza.

Con voli da 45,99 euro e un prezzo massimo annunciato di 99,99 euro, l’iniziativa di Wizz Air rappresenta una nuova alternativa per chi deve spostarsi tra Madrid e l’Andalusia dopo il grave incidente ferroviario in Spagna.