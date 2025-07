AEREO

Allarme sicurezza negli aeroporti dopo l’incidente all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio dove Andrea Russo è morto in pista durante il rullaggio di un aereo

Un drammatico incidente ha colpito l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Un uomo di 35 anni, Andrea Russo, è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo Volotea in fase di rullaggio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era riuscito a introdursi sulla pista forzando un’uscita di emergenza nella zona arrivi, dove le misure di sicurezza sono meno rigide.

L’aereo, un Airbus A319 diretto alle Asturie, stava lasciando la piazzola di sosta quando è avvenuto l’impatto. Andrea Russo non era né un passeggero né un dipendente aeroportuale.

Fit-Cisl: sicurezza aeroporti, falle nei controlli all’aeroporto

Le modalità con cui Andrea Russo ha eluso i controlli hanno fatto riflettere sulla vulnerabilità dei controlli di sicurezza degli aeroporti. L’uomo si è diretto verso l’area arrivi, accedendo da un varco di emergenza. ENAC ha avviato accertamenti per comprendere come sia stato possibile superare in quel modo i controlli di sicurezza in aeroporto.

Fit-Cisl: allarme dopo l’incidente di Orio al Serio per la sicurezza degli aeroporti italiani

La Fit-Cisl ha richiesto un confronto urgente con le associazioni datoriali del settore aeroportuale, tra cui Assaeroporti e Aeroporti 2030, per discutere delle falle di sicurezza possibili negli aeroporti.

Il sindacato esprime forte preoccupazione per le implicazioni sulla sicurezza del lavoro negli aeroporti e chiede un’analisi approfondita dell’accaduto per chiarirne le dinamiche e valutare l’impatto sulle altre infrastrutture aeroportuali italiane.

Fit-Cisl sottolinea che la sicurezza negli aeroporti non può essere oggetto di compromesso, ma deve essere considerata parte integrante della qualità del lavoro e del servizio pubblico garantito dal trasporto aereo.

Uiltrasporti: criticità nella sicurezza degli aeroporti

Anche Uiltrasporti ha reagito dopo l’incidente avvenuto all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, chiedendo un incontro immediato al presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma per discutere della gestione della sicurezza negli aeroporti italiani.

Il sindacato Uiltrasporti denuncia che i servizi di sicurezza sono sempre più spesso esternalizzati tramite appalti al ribasso, con conseguente abbassamento delle tutele, dei salari e della qualità della formazione.

Sindacati e sicurezza: richiesto piano di intervento dopo la morte all’aeroporto di Bergamo

Fit-Cisl e Uiltrasporti chiedono interventi strutturali per la sicurezza negli aeroporti italiani per evitare che tragedie come quella di Orio al Serio si ripetano. Tra le misure richieste:

Mappatura delle vulnerabilità negli scali italiani

Revisione delle procedure di accesso alle piste

Personale adeguatamente formato e retribuito

Controlli e audit frequenti e indipendenti

Secondo le sigle sindacali, serve un piano nazionale per la sicurezza aeroportuale che superi la logica del risparmio e tuteli passeggeri e lavoratori.

