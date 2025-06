AEREO

Attimi di tensione a bordo, aereo ispezionato ma nessuna conseguenza per i passeggeri sbarcati in sicurezza

Un incidente aereo Ryanair si è verificato presso l’aeroporto internazionale di Kalamata, in Grecia. Un Boeing 737 della compagnia aerea Ryanair, impiegato sulla tratta da Londra a Kalamata, ha riportato subìto un danno all’ala destra durante le manovre di atterraggio.

Nessuno tra passeggeri ed equipaggio è rimasto ferito nell’incidente aereo. Le operazioni di sbarco dei passeggeri dal volo Ryanair, dopo l’incidente all’atterraggio, sono state ritardate per motivi di sicurezza.

Incidente aereo Ryanair: la dinamica

L’incidente aereo Ryanair è avvenuto dopo il regolare tocco a terra del volo durante l’atterraggio. Durante la fase di rullaggio, l’aereo ha urtato una barriera perimetrale della pista. L’impatto ha causato un danno visibile all’estremità dell’ala destra, percepito anche all’interno della cabina.

La fase di avvicinamento per l’atterraggio del volo aereo era già stata interessata da condizioni di turbolenza. L’atterraggio del volo è avvenuto senza problemi fino al momento dell’urto. L’episodio ha comportato l’intervento del personale aeroportuale, mentre le attività in pista sono proseguite con le necessarie misure di controllo.

Cosa è accaduto ai passeggeri dopo l’incidente sul volo Ryanair

A seguito dell’incidente aereo Ryanair, i passeggeri sono rimasti a bordo per un periodo di tempo limitato. In via precauzionale, dopo l’incidente è stato richiesto ai passeggeri di attendere l’arrivo dei mezzi di assistenza prima di procedere con lo sbarco.

Durante questa fase, alcuni passeggeri hanno espresso preoccupazione a causa della presenza visibile del danno. Tuttavia, le operazioni si sono svolte senza emergenze, e lo sbarco dei passeggeri è avvenuto regolarmente dopo gli accertamenti iniziali.

Interventi tecnici dopo l’incidente del volo Ryanair

L’aereo Ryanair coinvolto nell’incidente, durante l’atterraggio, è stato sottoposto a verifiche tecniche e manutenzione, come previsto dalle procedure di sicurezza. I controlli hanno riguardato l’integrità strutturale dell’aeromobile e in particolare la parte danneggiata dell’ala destra.

Secondo quanto comunicato, l’aereo tornerà operativo solo dopo l’esito favorevole delle verifiche tecniche e la completa messa in sicurezza della struttura.

Incidente atterraggio volo Ryanair: nessun ferito

L’incidente aereo Ryanair non ha causato feriti né tra i passeggeri né tra i membri dell’equipaggio. L’adozione di una procedura di attesa a bordo ha consentito di garantire il controllo della situazione senza attivare misure d’emergenza. Dopo circa trenta minuti, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza.

Le operazioni dell’aeroporto non hanno subito interruzioni prolungate e sono riprese regolarmente dopo l’assistenza al volo interessato.

