Incendio all’aeroporto di Roma Fiumicino, sul tetto del Terminal 1, nel primo pomeriggio di martedì 17 giugno 2025. Una densa nube di fumo nero che ha allarmato passeggeri e operatori dell’aeroporto.

Le fiamme all’aeroporto di Roma Fiumicino hanno portato alla chiusura parziale del terminal 1 passeggeri e alla sospensione della circolazione dei treni.

Incendio al Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino

L’incendio si è sviluppato intorno alle 14:50 sull’esterno di una passerella mobile che collega l’area imbarchi del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Secondo quanto riferito da Aeroporti di Roma (ADR), a prendere fuoco sarebbe stata una guaina impermeabilizzante. Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco, intervenuti insieme alla Polizia di Frontiera, ai Carabinieri e al personale di sicurezza dello scalo.

La zona interessata è stata immediatamente evacuata, non si registrano feriti. L’incendio è stato circoscritto in breve tempo, ma ha comunque richiesto la chiusura di una porzione significativa dell’area passeggeri del terminal.

Voli regolari con imbarchi spostati all’aeroporto di Roma Fiumicino

Nonostante l’incendio, l’operatività dell’aeroporto di Roma Fiumicino non è stata sospesa. I voli in partenza e in arrivo sono proseguiti regolarmente, sebbene alcune procedure di imbarco siano state temporaneamente spostate su altri terminal, con conseguenti ritardi localizzati.

ADR ha raccomandato ai passeggeri di verificare in tempo reale lo stato dei voli e di presentarsi con anticipo in aeroporto, in particolare se il volo è previsto dal Terminal 1.

Treni sospesi all’aeroporto

In seguito all’incendio, è stata sospesa la circolazione dei treni tra Ponte Galeria e l’aeroporto di Roma Fiumicino, per la vicinanza dei binari all’area interessata dal rogo. Lo stop coinvolge:

la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto ;

; il collegamento diretto ad alta frequenza Leonardo Express, che collega lo scalo a Roma Termini.

Trenitalia ha attivato servizi sostitutivi, ma invita i viaggiatori a consultare aggiornamenti in tempo reale. Si tratta di un ulteriore disservizio che si somma ai ritardi accumulati nella stessa giornata sulla rete ferroviaria nazionale, con pesanti ripercussioni sul traffico Alta Velocità.

Area sotto sequestro per accertamenti

L’area dell’incendio è stata messa in sicurezza e isolata per consentire i rilievi tecnici da parte dei Vigili del Fuoco. Le prime ipotesi indicano come origine dell’incendio un surriscaldamento o un’anomalia tecnica legata ai materiali bituminosi utilizzati per l’impermeabilizzazione della copertura.

Le indagini sono in corso e l’area coinvolta resterà sotto sequestro per le prossime ore. Aeroporti di Roma ha assicurato piena collaborazione con le autorità competenti per fare chiarezza sull’episodio.

Raccomandazioni per chi viaggia da o verso l’aeroporto Roma

In attesa della piena riattivazione dei servizi ferroviari e del ripristino totale dell’accessibilità al Terminal 1, si raccomanda ai passeggeri:

di monitorare costantemente lo stato del proprio volo ;

; di valutare soluzioni alternative alla ferrovia per raggiungere l’aeroporto di Roma Fiumicino;

per raggiungere l’aeroporto di Roma Fiumicino; di arrivare con largo anticipo allo scalo, specialmente se la partenza è prevista dal Terminal 1.

