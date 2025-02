AEREO

Incendio all’aeroporto di Roma Ciampino, sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza.

L’incendio a Ciampino, che ha coinvolto un locale tecnico situato alla base della torre di controllo, ha costretto all’evacuazione del personale a causa del denso fumo. L’ incendio all’aeroporto di Roma Ciampino combinato con lo sciopero aerei, ha creato enormi disagi per migliaia di passeggeri che sono rimasti a terra, con voli cancellati o dirottati.

Incendio aeroporto di Ciampino: voli cancellati o deviati

A causa dell’incendio all’aeroporto di Roma Ciampino, il traffico dei voli aerei è stato sospeso. I voli in arrivo e in partenza sono stati bloccati, e per garantire la continuità del servizio, i voli sono stati dirottati su Fiumicino.

L’aeroporto di Roma e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare l’incendio e valutare la situazione, ma il traffico dei voli aerei non riprenderà fino a quando il fumo non sarà disperso.

Comunicato ufficiale: Chiusura temporanea aeroporto Ciampino

Informazioni tempo reale voli all’aeroporto di Roma Ciampino

Per aggiornamenti in tempo reale sui voli è disponibile il chatbot Whatsapp di Aeroporti di Roma al numero +39 3455638979 o questo link.

Incendio e sciopero a Ciampino: voli cancellati e dirottati

L’incendio all’aeroporto di Roma Ciampino ha coinciso con lo sciopero aerei, causando ulteriori disagi per i passeggeri. Numerosi voli sono cancellati o ritardati, non solo su Ciampino ma anche su altri scali italiani, tra cui Milano Malpensa, Torino, Napoli e Catania. L’azienda Ita Airways ha cancellato 26 voli, lasciando a terra migliaia di viaggiatori. La combinazione di incendi e sciopero ha aggravato la situazione, con molti passeggeri costretti a cercare voli alternativi.

Diritti dei passeggeri incendio a Ciampino: assistenza e rimborso volo

Nonostante l’incendio all’aeroporto di Roma Ciampino, i diritti dei passeggeri sono tutelati. Secondo il Regolamento CE 261/2004, in caso di cancellazione o ritardi prolungati dei voli, la compagnia aerea è obbligata a fornire assistenza ai passeggeri, inclusi pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporto da e per l’aeroporto. In caso di mancata assistenza, i passeggeri possono chiedere il rimborso delle spese sostenute. Se il volo è cancellato, la compagnia deve offrire un rimborso o un volo alternativo. Lo conferma RimborsoAlVolo.

Nessun ferito all’aeroporto di Ciampino, Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 7:20 per spegnere l’incendio che ha colpito gli impianti elettrici all’interno degli uffici situati sotto la torre di controllo dell’aeroporto di Roma Ciampino. Fortunatamente, non si registrano feriti, né danni alle apparecchiature cruciali per il controllo del traffico aereo. Tuttavia, il fumo ha costretto all’evacuazione del personale della torre di controllo, interrompendo tutte le operazioni di volo nell’aeroporto per diverse ore.

