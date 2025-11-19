AEREO

I passeggeri sono sempre più orientati verso biometria e servizi via smartphone

L’identità digitale e mobile emerge come tendenza centrale nel sondaggio IATA 2025, con passeggeri sempre più orientati a biometria, smartphone e servizi digitali dedicati ai viaggi aerei.

L’IATA ha pubblicato i risultati del Global Passenger Survey 2025, evidenziando un cambiamento strutturale nelle preferenze di chi affronta i viaggi aerei.

Lo smartphone diventa il punto di accesso centrale per prenotazioni, pagamenti e gestione delle procedure aeroportuali. Inoltre, cresce l’adozione dei sistemi biometrici, considerati dai passeggeri più efficienti e più comodi. Il sondaggio conferma la trasformazione digitale dell’intera esperienza di viaggio.

Identità digitale e mobile per i passeggeri

Secondo la IATA, l’uso dei dispositivi mobili cresce in tutte le fasi dei viaggi aerei. I passeggeri oggi utilizzano lo smartphone per prenotare voli, gestire pagamenti e consultare programmi fedeltà. Inoltre, preferiscono gestire check-in, controlli di immigrazione, imbarco e tracciamento bagagli tramite app. Questo modello migliora ritmo e fluidità del viaggio.

Oltre metà dei passeggeri (54%) preferisce interagire con le compagnie aeree tramite app mobili. I siti web restano importanti, ma perdono centralità rispetto agli anni precedenti. Tra i viaggiatori più giovani aumenta l’uso delle app web, passate dal 16% al 19%. Anche i pagamenti cambiano: i portafogli digitali crescono dal 20% al 28%, mentre il peso delle carte tradizionali scende dal 79% al 72%.

Il 78% dei passeggeri desidera un’unica applicazione che integri portafoglio digitale, passaporto digitale e carte fedeltà. Un modello di identità digitale e mobile che semplifichi l’intero processo dei viaggi aerei. Anche le etichette elettroniche bagagli avanzano, passando dal 28% al 35%.

Biometria e identità digitale per semplificare i viaggi aerei

Il sondaggio evidenzia un aumento dell’uso della biometria. La metà dei passeggeri (50%) ha utilizzato sistemi biometrici durante il viaggio. La biometria è presente soprattutto ai controlli di sicurezza (44%), all’uscita dall’immigrazione (41%) e in ingresso (35%). In tre anni l’utilizzo è salito di quasi venti punti.

L’85% di chi usa la biometria si dichiara soddisfatto. Inoltre, il 74% è disposto a condividere i dati biometrici se ciò consente di evitare documenti fisici durante il processo dei viaggi aerei. La biometria diventa un supporto essenziale per l’identità digitale e mobile.

La privacy resta un elemento sensibile. Tuttavia, il 42% dei passeggeri oggi contrari cambierebbe idea se ricevesse garanzie sulla protezione dei dati. La IATA sottolinea che una trasformazione completa richiede passaporti digitali riconosciuti oltre confine.

Tendenze per Nazione sull’identità digitale e sui viaggi aerei

Le tendenze territoriali in merito all’identità digitale e l’uso del mobile rivelano comportamenti diversi:

In Africa , i passeggeri preferiscono il contatto umano e riscontrano maggiori difficoltà nei visti e nei processi di frontiera.

, i passeggeri preferiscono il contatto umano e riscontrano maggiori difficoltà nei visti e nei processi di frontiera. Nell’ Asia-Pacifico , i viaggiatori sono i più digitali: usano app, portafogli elettronici e biometria più di qualsiasi altra regione, pur con livelli di soddisfazione inferiori.

, i viaggiatori sono i più digitali: usano app, portafogli elettronici e biometria più di qualsiasi altra regione, pur con livelli di soddisfazione inferiori. In Europa , prevale un approccio prudente: i passeggeri preferiscono i siti web e le carte tradizionali e mostrano diffidenza verso la biometria.

, prevale un approccio prudente: i passeggeri preferiscono i siti web e le carte tradizionali e mostrano diffidenza verso la biometria. In Nord America , la priorità è la comodità. Tuttavia, la soddisfazione nei viaggi aerei è tra le più basse. Le preoccupazioni sulla privacy dei dati sono molto forti.

, la priorità è la comodità. Tuttavia, la soddisfazione nei è tra le più basse. Le preoccupazioni sulla privacy dei dati sono molto forti. In America Latina e Caraibi , l’interazione personale resta centrale, ma la biometria è apprezzata quando utilizzata.

, l’interazione personale resta centrale, ma la biometria è apprezzata quando utilizzata. Nel Medio Oriente, la digitalizzazione è avanzata. I portafogli digitali sono ampiamente diffusi e la soddisfazione generale è tra le più alte al mondo.

Esito del sondaggio IATA 2025

Il Global Passenger Survey 2025 raccoglie oltre 10.000 risposte da più di 200 paesi. I dati confermano la volontà dei passeggeri di ottenere un’esperienza di viaggio più rapida, grazie all’identità digitale e l’uso del mobile. Gli elementi centrali sono:

identità digitale e mobile

biometria

pagamenti digitali

servizi via smartphone

maggiore efficienza nei viaggi aerei

L’evoluzione digitale sta ridefinendo il modo di prenotare, pagare, imbarcarsi e attraversare le frontiere. La fiducia nella sicurezza informatica rimane essenziale per una transizione completa. La combinazione tra identità digitale, smartphone e biometria rappresenta la nuova base dei viaggi aerei del futuro.

