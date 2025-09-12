AEREO

Costi e noli: i vantaggi per il trasporto merci cargo aereo

Secondo l’Air Cargo Market Analysis di IATA (luglio 2025), il trasporto merci cargo aereo ha registrato un’accelerazione decisa. La domanda globale, misurata in Cargo Tonne-Kilometers (CTK), è salita del 5,5% su base annua, contro lo 0,6% di giugno. Questo risultato conferma una ripresa solida nonostante le tensioni commerciali e le revisioni tariffarie statunitensi.

Trasporto merci cargo aereo: Asia Pacifico e Africa trainano la domanda

Il trasporto merci cargo aereo internazionale è cresciuto del 6% su base annua, con l’Asia Pacifico in testa grazie a un eccezionale +11%, sostenuto dal boom dell’e-commerce verso l’Europa.

L’Africa mostra la crescita più forte dal 2024 con un +9,4%, mentre l’Europa torna positiva con un +4,1%, favorita dall’accordo UE–USA che fissa al 15% i dazi sulle esportazioni.

Il Medio Oriente rimbalza con un +2,6%, dopo le difficoltà legate alle tensioni geopolitiche. Nord America passa da un calo del -7,9% a un +0,7%, mentre l’America Latina e Caraibi rallenta al +2,4%.

Capacità e fattore di carico: belly-hold al massimo per il trasporto merci cargo aereo

La capacità globale del trasporto merci cargo aereo (Available Cargo Tonne-Kilometers – ACTK) è aumentata del 3,9% YoY, sostenendo un Cargo Load Factor (CLF) del 45,1%, in crescita di 0,7 punti percentuali.

Particolarmente rilevante è la crescita della capacità belly-hold, ovvero lo spazio cargo nelle stive degli aerei passeggeri, che ha toccato il livello più alto dal 2019 con un +7,3% YoY. L’aumento dei voli passeggeri estivi ha infatti garantito ulteriore disponibilità per il trasporto merci cargo aereo, compensando i ritardi nelle consegne di cargo dedicati.

Costi e noli: vantaggi per il trasporto merci cargo aereo

Dal lato dei costi, il prezzo del jet fuel è sceso del 9,1% rispetto al 2024, nonostante un aumento mensile del 4,3%. I noli per il trasporto merci cargo aereo hanno registrato un calo del 2% YoY, ma una crescita mensile dello 0,8%, segnale di una domanda ancora robusta.

Il crack spread, differenza tra prezzo del carburante avio e del greggio, è salito del 31,3% fino a 21,4 dollari, il massimo da marzo 2024, confermando un contesto competitivo favorevole per le compagnie aeree che operano nel trasporto merci cargo aereo.

Rotte globali: l’espansione del trasporto merci cargo aereo

Le principali rotte del trasporto merci cargo aereo mostrano forti progressi:

Asia–Europa +13,5%

+13,5% Africa–Asia +12,1%

+12,1% intra-Asia +10,3%

Anche la rotta Europa–Nord America registra un solido +9,6%, mentre Asia–Medio Oriente cresce dell’8,5%. In calo, ma in recupero, la rotta Asia–Nord America, che resta a -1% penalizzata dalle nuove tariffe USA.

Prospettive: il trasporto merci cargo aereo resta forte ma prudente

Nonostante i risultati incoraggianti, IATA segnala segnali di rallentamento. L’indice PMI manifatturiero globale è sceso a 49,66, sotto la soglia neutra di 50, mentre i nuovi ordini all’export si fermano a 48,2. Le politiche tariffarie USA e un possibile calo della produzione industriale potrebbero incidere sul trasporto merci cargo aereo nei prossimi mesi.