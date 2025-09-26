AEREO

Il trasporto aereo deve puntare con decisione sul carburante SAF (Sustainable Aviation Fuel) se vuole raggiungere l’obiettivo di emissioni nette di CO₂ pari a zero entro il 2050, lo rileva IATA in uno studio.

Il nuovo studio IATA (International Air Transport Association) realizzato con Worley Consulting, sottolinea come il vero ostacolo non sia la disponibilità di materie prime, ma l’implementazione delle tecnologie necessarie e la rapida crescita della produzione di carburante SAF.

Trasporto aereo e carburante SAF: materie prime disponibili, tecnologia in ritardo

Secondo lo studio, esistono materie prime sostenibili sufficienti per sostenere una massiccia produzione di carburante SAF.

Si tratta di biomassa ed altre fonti che rispettano criteri ambientali stringenti e non richiedono cambiamenti nell’uso del suolo.

Tuttavia, la produzione di carburante SAF non può crescere alla velocità necessaria senza nuove tecnologie industriali.

Oggi, infatti, la produzione commerciale di carburante SAF si basa quasi interamente sul processo HEFA, che trasforma oli vegetali esausti o grassi animali.

Per decarbonizzare il trasporto aereo serve sbloccare metodi innovativi come il power-to-liquid (PtL), che richiede energia rinnovabile a basso costo, idrogeno verde e sistemi avanzati di cattura della CO₂.

Obiettivo 2050: 500 milioni di tonnellate di carburante SAF l’anno

La roadmap Net Zero di IATA fissa un traguardo chiaro: 500 milioni di tonnellate di carburante SAF all’anno entro il 2050, indispensabili per decarbonizzare il trasporto aereo.

Di questo fabbisogno, 300 milioni di tonnellate potranno provenire da biomassa sostenibile, mentre i restanti 200 milioni dovranno essere garantiti da e-SAF ottenuto con la tecnologia power-to-liquid.

Per arrivare a questi volumi, il trasporto aereo deve aumentare rapidamente gli impianti di produzione di carburante SAF, investire nella logistica e potenziare le infrastrutture in tutti i principali hub mondiali.

Richieste IATA: concorrenza sulle materie prime

Un’altra sfida è la concorrenza per la biomassa con altri settori industriali. La IATA chiede che le politiche governative diano priorità alla produzione di carburante SAF, poiché il trasporto aereo è tra i comparti più difficili da decarbonizzare.

Serve inoltre rafforzare la filiera di approvvigionamento, migliorare la logistica e sviluppare impianti di produzione di carburante SAF in grado di operare su scala globale.

Politiche e investimenti: IATA, agire subito per il trasporto aereo

Per rendere concreto il potenziale del carburante SAF, lo studio IATA sollecita politiche coordinate e incentivi economici.

Sono indispensabili investimenti nel settore energetico, collaborazioni tra compagnie aeree, produttori di energia e investitori e un forte coinvolgimento di regioni strategiche come Nord America, Brasile, Europa, India, Cina e ASEAN.

Come ha dichiarato Willie Walsh, Direttore Generale IATA, la disponibilità di materie prime non è un ostacolo. Ma senza una crescita significativa della produzione di carburante SAF non raggiungeremo l’obiettivo di zero emissioni nette. È urgente accelerare adesso.

