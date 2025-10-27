AEREO

I manuali IATA aggiornati per il 2026 introducono nuove regole su carico, terra, batterie al litio e animali vivi per maggiore sicurezza ed efficienza.

L’International Air Transport Association ha pubblicato le nuove edizioni che guidano l’intero settore del trasporto aereo. Sono state introdotte quasi cento modifiche che impatteranno formazione, processi operativi e requisiti documentali per compagnie aeree, operatori logistici e aeroporti.

Manuali IATA e gestione delle batterie al litio

Il trasporto di batterie al litio cresce del 25% all’anno. Alcuni casi di surriscaldamento di power bank in cabina hanno richiesto regole più stringenti. I manuali IATA definiti per il 2026 introducono limiti di carica più severi per le batterie imballate con apparecchiature.

Vengono inseriti nomi aggiornati per i veicoli ibridi con una classificazione più precisa. Gli operatori seguiranno oggi testo tecnico uniformato e requisiti maggiori sulle schede tecniche di sicurezza che devono accompagnare alcune tipologie di merce.

Manuali IATA per il trasporto di animali vivi

Nel 2024 si sono superate le 200.000 spedizioni di animali non domestici. Il manuale IATA sugli animali vivi è aggiornato per proteggere la salute delle specie trasportate. I container dovranno garantire materiali adeguati e migliore ventilazione.

Le procedure prevedono valutazioni basate sulle competenze degli assistenti che seguono gli animali. Sono aggiornate anche le linee guida per pollame e specie protette. I manuali IATA includono inoltre il Brasile tra i paesi che adottano ufficialmente questo regolamento.

Manuali IATA e operazioni a terra

Le operazioni di terra svolgono un ruolo decisivo nella sicurezza e nella puntualità dei voli. I manuali IATA aggiornati introducono regole più dettagliate per passeggeri che richiedono assistenza medica, minori non accompagnati e passeggeri indisciplinati.

Migliora anche il tracciamento dei bagagli secondo la risoluzione IATA 753. Le procedure di turnaround degli aeromobili vengono riviste per ridurre ritardi e incidenti.

La gestione dell’acqua potabile segue ora indicazioni più puntuali sia nelle fasi di carico sia durante il rifornimento.

Strumenti digitali a supporto della conformità

La consultazione dei manuali IATA diventa più rapida grazie alla digitalizzazione. Il nuovo portale LAR Verify consente controlli immediati per il trasporto degli animali vivi.

L’elenco delle merci pericolose è disponibile in formato digitale. Uno strumento aggiornato permette la classificazione delle batterie, incluse quelle agli ioni di sodio. Le aziende potranno adeguare la formazione in modo più veloce e preciso.

Perché gli operatori devono prepararsi subito

I manuali IATA rappresentano lo standard globale per le procedure del trasporto aereo. Gli aggiornamenti del 2026 richiedono attività di revisione interna, aggiornamenti dei sistemi informativi e della documentazione e nuova formazione del personale.

Prepararsi in anticipo significa garantire sicurezza, affidabilità del servizio e continuità operativa senza rischio sanzioni o ritardi.

Leggi anche: Prezzi trasporto aereo merci: andamento globale e prospettive