AEREO

Ryanair accende Halloween 2026 con voli low cost da 19,99 euro e una mappa europea fatta di castelli, leggende e vicoli che, dopo il tramonto, cambiano volto.

La compagnia ha raccolto le mete più suggestive per chi vuole partire a fine ottobre senza rinunciare al brivido.

E la sorpresa è che non serve attraversare l’oceano: basta scegliere il volo giusto. Per i più curiosi, anche una semplice passeggiata serale diventa un’avventura da raccontare, tra misteri e atmosfere insolite.

Ryanair, Halloween a Londra da 19,99 euro

È Londra la destinazione con il prezzo di partenza più basso: 19,99 euro. Qui il lato oscuro della città emerge tra i racconti di Jack lo Squartatore, la Torre di Londra e le antiche taverne. Un itinerario perfetto per chi preferisce fantasmi e misteri alle solite feste in maschera.

Da Budapest a Riga: voli low cost da 24,99 euro

Budapest porta sotto terra, nei labirinti della Collina del Castello, prima di riportare i viaggiatori sul Danubio illuminato. Riga punta invece sulla sua Città Vecchia medievale, sulla Porta Svedese e sui celebri gatti neri della Casa del Gatto. Entrambe sono proposte con tariffe da 24,99 euro.

Allo stesso prezzo si vola a Bratislava, tra la Porta di San Michele e il castello che domina il fiume. Anche Dublino parte da 24,99 euro: città ideale per seguire le tracce di Bram Stoker, creatore di Dracula, nel Paese da cui provengono le radici di Halloween.

Ryanair: Edimburgo e Praga tra fantasmi e leggende

A Edimburgo il brivido scende nei sotterranei della Città Vecchia e arriva fino al cimitero di Greyfriars. Praga, invece, seduce con il Golem del quartiere ebraico, il Ponte Carlo e le guglie gotiche. Per entrambe, Ryanair indica voli da 29,99 euro.

C’è spazio anche per Bruges, raggiungibile via Bruxelles con tariffe da 24,99 euro: canali nebbiosi, pietre antiche e piazze che sembrano un set cinematografico.

Quanto costano i voli Ryanair per Halloween 2026

Le cifre sono tariffe di partenza comunicate dalla compagnia il 22 ottobre, non prezzi fissi validi per ogni aeroporto o data. Prima di prenotare conviene verificare disponibilità, orari, eventuali supplementi e collegamenti tra aeroporto e centro. Perché un viaggio da brividi riesce meglio quando le sorprese restano nelle storie di fantasmi, non nel conto finale.

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