La mappa aggiornata dei voli cancellati e sospesi da e per il Medio Oriente. Tutti i dettagli compagnia per compagnia, chiusura spazio aereo e voli di rimpatrio.

Voli cancellati e sospesi: caos nei cieli del Medio Oriente

La crisi in Medio Oriente ha raggiunto livelli drammatici dopo il pesante attacco israeliano su Teheran. L’Iran ha risposto lanciando missili contro una base Usa in Qatar, provocando la chiusura temporanea dello spazio aereo di Qatar, Emirati Arabi, Bahrein e Kuwait.

Ne è seguito un effetto domino con centinaia di voli cancellati e altri sospesi da e per l’intera regione. Le principali compagnie aeree stanno riorganizzando le rotte, aumentando tempi e costi operativi.

Spazio aereo chiuso: Paesi coinvolti

Qatar : spazio aereo chiuso nel pomeriggio del 23 giugno e riaperto in tarda serata dopo gli attacchi.

: spazio aereo chiuso nel pomeriggio del 23 giugno e riaperto in tarda serata dopo gli attacchi. Emirati Arabi Uniti : chiusura temporanea, operatività ripristinata con possibili ritardi e voli cancellati.

: chiusura temporanea, operatività ripristinata con possibili ritardi e voli cancellati. Bahrein : traffico sospeso per ore, poi ripreso.

: traffico sospeso per ore, poi ripreso. Kuwait: spazio aereo chiuso “fino a nuovo avviso”, poi riaperto nella notte.

La mappa dei voli cancellati e sospesi per compagnia aerea

Qatar Airways

Ha annunciato la sospensione temporanea di tutti i voli da e per Iraq, Iran e Siria. La compagnia ha attivato una politica di riprotezione gratuita per i viaggiatori colpiti, ma non ha ancora fornito una data precisa per la ripresa dei collegamenti con le aree in conflitto.

Emirates

La compagnia di Dubai ha sospeso temporaneamente i collegamenti con Amman, Beirut, Teheran, Baghdad e Bassora. I voli da e per l’Iran e l’Iraq restano cancellati almeno fino al 30 giugno, mentre la rotta per Tel Aviv rimane sotto monitoraggio costante.

Etihad Airways

Il vettore emiratino ha cancellato i voli tra Abu Dhabi e Tel Aviv almeno fino al 30 giugno. Al momento, tutte le altre rotte nel Golfo sono soggette a variazioni last minute.

Flydubai

Ha interrotto tutte le operazioni verso Iran, Iraq, Israele e Siria. I voli restano sospesi fino al 30 giugno, con aggiornamenti in tempo reale via app e sito ufficiale.

Le compagnie europee sospendono i voli aerei

Air France-KLM

Air France ha sospeso i voli per Tel Aviv fino al 14 luglio, mentre quelli per l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti resteranno cancellati almeno fino al 24 giugno. KLM, da parte sua, ha prorogato la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 1° luglio, e segnalato potenziali disagi per i voli con scalo a Beirut fino al 29 giugno.

Lufthansa Group (inclusi SWISS, Austrian, Brussels Airlines)

Il gruppo tedesco ha cancellato tutte le rotte verso Tel Aviv e Teheran fino al 31 luglio. I voli per Beirut sono sospesi fino al 30 giugno, mentre quelli per Amman ed Erbil sono interrotti fino all’11 luglio. Lufthansa ha inoltre dichiarato che eviterà completamente lo spazio aereo di tutti i paesi direttamente coinvolti nel conflitto.

Iberia e British Airways (IAG Group)

British Airways ha cancellato i voli per Tel Aviv fino al 31 luglio, mentre le rotte per Amman e Bahrein sono sospese fino al 30 giugno. I collegamenti per Dubai e Doha sono stati soppressi dopo gli attacchi statunitensi su Teheran. Iberia Express ha cancellato i voli per Tel Aviv fino al 30 giugno e ha sospeso anche i voli per Doha.

ITA Airways

La compagnia italiana ITA Airways ha comunicato la sospensione totale dei voli per Tel Aviv fino al 31 luglio, includendo anche i collegamenti previsti per il 1° agosto. Quelli per altre destinazioni nel Golfo sono al momento operativi, ma soggetti a valutazione continua.

Voli cancellati dalle compagnie aeree extraeuropee

Air Canada

Ha sospeso il volo giornaliero da Toronto a Dubai dal 18 giugno e avvisa che la cancellazione potrebbe estendersi. I passeggeri vengono riprotetti in codeshare via Europa, quando disponibili.

American Airlines

Offre modifiche gratuite per i biglietti da/per Doha con date comprese tra il 19 giugno e il 20 luglio. I voli su Tel Aviv sono considerati ad alto rischio, con possibilità di ulteriori cancellazioni.

United Airlines

Ha comunicato che i voli per Dubai sono sospesi fino al 3 luglio, mentre quelli su Tel Aviv resteranno cancellati almeno fino al 1° agosto. In entrambi i casi, sono previsti rimborsi e riprotezioni gratuite verso altre capitali europee.

Compagnie aeree: cancellazione voli e rotte sospese

Aegean Airlines : voli per Tel Aviv sospesi fino al 12 luglio; Amman, Beirut ed Erbil fino al 28 giugno.

: voli per Tel Aviv sospesi fino al 12 luglio; Amman, Beirut ed Erbil fino al 28 giugno. Wizz Air : voli cancellati su Tel Aviv e Amman fino al 15 settembre; evitato lo spazio aereo israeliano, siriano, iraniano e iracheno.

: voli cancellati su Tel Aviv e Amman fino al 15 settembre; evitato lo spazio aereo israeliano, siriano, iraniano e iracheno. Transavia : Parigi-Beirut sospesi fino al 30 giugno; Parigi-Tel Aviv chiusi fino al 7 settembre.

: Parigi-Beirut sospesi fino al 30 giugno; Parigi-Tel Aviv chiusi fino al 7 settembre. Pegasus Airlines : collegamenti cancellati per Iraq, Giordania e Libano fino al 30 giugno; Iran sospeso fino al 30 luglio.

: collegamenti cancellati per Iraq, Giordania e Libano fino al 30 giugno; Iran sospeso fino al 30 luglio. Turkish Airlines : nessun volo disponibile per Baghdad, Damasco e Teheran fino al 1 luglio.

: nessun volo disponibile per Baghdad, Damasco e Teheran fino al 1 luglio. EgyptAir: tutti i collegamenti dal Cairo verso il Golfo sospesi a tempo indeterminato.

Deviazioni aeree e GPS spoofing: sicurezza in bilico

Con lo spazio aereo russo e ucraino già inaccessibile, le tratte via Medio Oriente erano divenute fondamentali per collegare Europa e Asia. Ora, le compagnie devono deviare:

A nord , passando per il Mar Caspio

, passando per il Mar Caspio A sud, sorvolando Egitto e Arabia Saudita

Queste deviazioni implicano tempi di volo più lunghi, aumento dei costi di carburante e maggiore esposizione a rischi informatici. Secondo Flightradar24, c’è stato un aumento «drammatico» di spoofing GPS nell’area del Golfo. La società svizzera SkAI ha contato oltre 150 velivoli colpiti da interferenze in 24 ore.

