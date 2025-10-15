AEREO

La Germania dichiara guerra ai droni con una riforma che segna una svolta nella sicurezza interna. Il Governo Federale ha approvato la nuova legge sulla Polizia Federale, che introduce la possibilità di abbattere droni non autorizzati e di utilizzare tecnologie avanzate per contrastare le minacce moderne.

La norma arriva pochi giorni dopo che numerosi voli sono stati dirottati o cancellati all’aeroporto di Monaco, in seguito ad avvistamenti di droni non autorizzati che hanno costretto alla chiusura temporanea delle piste.

Droni e sicurezza: nasce la nuova legge tedesca

La riforma approvata l’8 ottobre 2025 modernizza la Legge sulla Polizia Federale, rimasta sostanzialmente invariata dal 1994, e dota gli oltre 50.000 agenti federali di strumenti aggiornati per proteggere confini, aeroporti, ferrovie e infrastrutture critiche.

Tra i nuovi poteri figurano:

l’uso dei droni per la sorveglianza e la difesa;

per la sorveglianza e la difesa; la sorveglianza preventiva delle telecomunicazioni ;

; l’emissione di divieti di soggiorno e obblighi di segnalazione ;

; controlli indipendenti da sospetti nelle zone sensibili;

nelle zone sensibili; la possibilità di richiedere detenzioni espulsive per persone irregolari.

Un nuovo fronte: la guerra ai droni

Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt ha spiegato che la legge punta a rendere la Polizia Federale più efficace e pronta ad affrontare minacce tecnologiche.

Per la prima volta, la Germania stabilisce regole chiare per l’uso e la neutralizzazione dei droni. Le forze dell’ordine potranno intervenire con impulsi elettromagnetici, disturbi GPS o manovre fisiche per disattivare o deviare velivoli sospetti.

L’incidente a Monaco: 17 voli cancellati e 15 dirottati

La nuova legge è introdotta dopo che, venerdì scorso, si è reso necessario dirottare o cancellare i voli all’aeroporto di Monaco, in seguito ad avvistamenti di droni non autorizzati.

Secondo il comunicato ufficiale dell’Aeroporto di Monaco di Baviera, la sera del 2 ottobre le operazioni di volo furono sospese dalle 22:18 per motivi di sicurezza, con 17 voli cancellati e 15 dirottati.

Le piste furono riaperte il giorno successivo, una volta completate le verifiche delle autorità.

L’episodio ha evidenziato la vulnerabilità degli spazi aerei civili e ha accelerato l’adozione della nuova legge.

Droni sotto controllo: nasce il centro federale di difesa

Il ministro Dobrindt ha inoltre annunciato la creazione di un centro di difesa dai droni e di una unità specializzata della Polizia Federale, che avrà il compito di coordinare gli interventi in caso di minacce aeree.

Il progetto prevede anche una modifica della Legge sulla sicurezza aerea, che permetterà alla Bundeswehr di assistere la Polizia Federale con supporto tecnico e amministrativo per la gestione dei droni militari ad alta quota.

Droni e cybersicurezza: nuovi poteri investigativi

La legge tedesca amplia anche i poteri in materia di cybersicurezza e tratta di esseri umani, consentendo indagini più rapide e monitoraggi digitali più efficaci.

Le autorità potranno utilizzare strumenti di sorveglianza preventiva delle telecomunicazioni, anche alla fonte, per individuare minacce prima che si concretizzino.

Controlli e prevenzione: verifica dei precedenti per i nuovi agenti

Un’altra misura introdotta dalla riforma è il controllo dei precedenti penali per tutti i nuovi assunti nella Polizia Federale, con l’obiettivo di evitare infiltrazioni estremiste e garantire l’affidabilità del personale.

Droni e sicurezza pubblica: la Germania fa scuola in Europa

La riforma rappresenta una svolta storica nella lotta ai droni e alla criminalità tecnologica. Secondo Dobrindt, “rafforziamo la Polizia nel suo lavoro quotidiano, creando regole chiare e dotandola degli strumenti giuridici necessari per proteggere la libertà, l’ordine e la sicurezza in Germania”.

Con questa legge, la Germania si pone come modello per l’Unione Europea nella regolamentazione dell’uso dei droni. Combina innovazione tecnologica, tutela dei cittadini e sicurezza nazionale.

