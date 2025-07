AEREO

Sabato 28 giugno 2025, un guasto tecnico al sistema radar presso il Centro di Controllo d’Area di Milano (ACC) ha causato un’interruzione temporanea del traffico dei voli aerei nel Nord-Ovest dell’Italia.

Enac ha avviato un’indagine per verificare le cause e prevenire futuri incidenti.

Dalle 20:20 alle 22:20 di sabato 28 giugno 2025, circa 320 voli in partenza o in arrivo sono stati bloccati o dirottati, a causa del gusto radar, in attesa del ripristino del radar e delle condizioni di sicurezza.

A determinare il guasto del radar forse un’avaria alla rete di trasmissione dati radar. Il disservizio ha coinvolto sia il collegamento principale sia quello di backup della rete ENET, che garantisce la connettività tra i centri operativi del traffico aereo ENAV.

Indagine Enac sul guasto radar, risultati entro la settimana

Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha annunciato l’avvio di un’indagine tecnica interna per comprendere a fondo le cause del guasto radar e prevenire futuri incidenti. L’indagine serve per capire le origini dell’avaria e attuare le azioni atte a scongiurare il ripetersi del problema.

Le misure tempestive attuate dopo il gusto radar hanno garantito la sicurezza dei passeggeri. Enac come Autorità di vigilanza sta conducendo le opportune verifiche tecniche. I risultati dell’indagine Enac sono attesi entro la settimana.

Intervento ENAV e il ripristino dei servizi

Dopo il guasto del radar, ENAV ha attivato subito il sistema di emergenza satellitare basato su un provider alternativo, riuscendo così a mantenere il controllo dei voli già presenti nello spazio aereo.

Tuttavia, nel rispetto degli standard internazionali di sicurezza, impossibile autorizzare nuovi decolli o ingressi nello spazio aereo interessato durante le due ore critiche.

Alle 22:20, la capacità operativa dei voli è tornata al 50%, e alle 23:45 il guasto radar è stato completamente ripristinato. I sistemi tecnologici del centro di Milano, progettati con criteri di ridondanza e affidabilità, hanno confermato la loro robustezza anche in condizioni critiche.

Continua a leggere: Voli cancellati e dirottati per guasto radar negli aeroporti di Milano Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova