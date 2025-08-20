AEREO

Il portale di prenotazione voli online Fly Go Voyager, noto come Fly Go, è stato dichiarato ill fallimento dal Tribunale di Bucarest il 7 agosto 2025.

La dichiarazione di fallimento ha avuto conseguenze dirette su migliaia di viaggiatori che avevano acquistato voli tramite la piattaforma e non hanno mai ricevuto il servizio.

L’attenzione ora è concentrata sulla procedura per ottenere il rimborso dei voli da Fly Go.

Fallimento Fly Go e rimborso dei voli

Il Tribunale di Bucarest ha stabilito i tempi della procedura fallimentare:

La domanda di ammissione al passivo deve essere presentata entro il 22 settembre 2025 , pena l’esclusione dal diritto al rimborso dei voli.

deve essere presentata entro il , pena l’esclusione dal diritto al rimborso dei voli. La prossima udienza fallimentare è fissata per il 28 novembre 2025, data in cui verranno esaminate le domande presentate dai creditori.

Solo chi presenterà la domanda entro i termini previsti potrà essere inserito nella lista dei creditori e avere accesso a un eventuale rimborso dei voli.

Come ottenere il rimborso dei voli Fly Go

Il Tribunale di Bucarest ha definito con precisione la procedura che i consumatori devono seguire per tentare di recuperare le somme spese per la prenotazione dei voli:

Preparazione della domanda di ammissione al passivo

La richiesta deve includere: dati personali completi; descrizione dettagliata del credito, specificando l’acquisto di voli Fly Go non erogati; documentazione di supporto come ricevute, estratti conto bancari, email di conferma e codici PNR dei voli. Invio entro il 22 settembre 2025

La domanda deve essere inviata al Tribunale di Bucarest tramite l’indirizzo email ufficiale: [email protected]. Udienza del 28 novembre 2025

In questa data il tribunale valuterà le domande pervenute e definirà la lista dei creditori ammessi. Ripartizione dei fondi

Se disponibili, eventuali fondi derivanti dalla liquidazione degli asset di Fly Go saranno distribuiti ai creditori, inclusi i viaggiatori che hanno richiesto il rimborso dei voli.

Strumenti alternativi per il rimborso dei voli

Oltre alla procedura legale, i consumatori possono attivare altre forme di tutela:

Chargeback bancario : chi ha pagato i voli con carta di credito o debito può chiedere l’annullamento della transazione alla propria banca.

: chi ha pagato i voli con carta di credito o debito può chiedere l’annullamento della transazione alla propria banca. Diffida legale : è possibile inviare una comunicazione formale a Fly Go tramite PEC o raccomandata, anche all’indirizzo email [email protected].

: è possibile inviare una comunicazione formale a Fly Go tramite PEC o raccomandata, anche all’indirizzo email [email protected]. Denuncia alle autorità : Carabinieri e Polizia Postale possono raccogliere segnalazioni corredate da prove di acquisto dei voli.

: Carabinieri e Polizia Postale possono raccogliere segnalazioni corredate da prove di acquisto dei voli. Associazioni dei consumatori: organizzazioni per i consumatori che offrono supporto nella redazione delle pratiche e nella richiesta di rimborso.

