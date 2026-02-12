AEREO

Roma il 12 e 13 febbraio 2025: incontri, orientamento e opportunità di lavoro

Fly Future torna a Roma il 12 e 13 febbraio 2026. Nasce per chi sta pensando a un lavoro nel settore aereo o nello spazio. È dedicato a chi sta valutando un percorso nel settore aereo o spaziale.

L’evento tratta di studi e sbocchi professionali legati all’aviazione e allo spazio. È frequentato da studenti, diplomati e laureati che stanno valutando questo percorso.

L’evento è arrivato alla quinta edizione. Si svolgerà presso l’Edificio Didattica della Macroarea di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata. Negli anni è diventato un punto di incontro tra giovani, aziende e professionisti del comparto.

Orientamento e formazione per le professioni del volo

Fly Future permette di avvicinarsi in modo concreto al settore. Durante le due giornate sono previsti incontri, conferenze e momenti di confronto. Interverranno piloti, tecnici, manager e rappresentanti di aziende aeronautiche.

I partecipanti potranno informarsi sui percorsi da seguire per intraprendere diverse carriere. Tra queste ci sono:

pilota di linea

assistente di volo

tecnico di manutenzione aeronautica

ingegnere aerospaziale

professionista del settore spazio

L’obiettivo è aiutare i giovani a orientarsi. Si parlerà di università, scuole di volo e percorsi di specializzazione. Sarà possibile capire meglio quali competenze sono oggi più richieste dal mercato.

Le opportunità di lavoro nel trasporto aereo

Il settore del trasporto aereo sta crescendo. La domanda di personale continua ad aumentare.

Secondo le stime dei principali produttori aeronautici, nei prossimi vent’anni serviranno centinaia di migliaia di nuovi professionisti. Tra questi ci saranno piloti, assistenti di volo e tecnici specializzati.

In questo scenario, Fly Future diventa un’occasione utile per capire le opportunità reali. Aiuta a comprendere come entrare in questo mondo. È un comparto che può offrire stabilità, crescita professionale e prospettive internazionali.

Incontri diretti con aziende e professionisti

Uno dei momenti centrali sarà l’area espositiva. Saranno presenti compagnie aeree, scuole di volo, enti di formazione e aziende dell’aerospazio.

Gli studenti potranno parlare direttamente con chi lavora già nel settore. Potranno fare domande e raccogliere informazioni sui percorsi di accesso. Sarà più facile capire cosa serve davvero per iniziare.

Sono previsti anche incontri tematici e conferenze. Parteciperanno piloti civili e militari, dirigenti e ospiti del mondo aeronautico. Condivideranno esperienze personali e consigli utili per chi vuole intraprendere questa strada.

Spazio anche a innovazione e cultura aeronautica

Fly Future non parla solo di lavoro e formazione. Durante l’evento ci sarà spazio anche per la cultura del volo. Si parlerà dell’evoluzione del settore aerospaziale.

Saranno allestite mostre tematiche dedicate alla storia dell’aviazione. Ci saranno anche momenti di approfondimento sulle nuove frontiere dello spazio. Questa unione tra orientamento, formazione e divulgazione rende l’evento un appuntamento unico nel panorama italiano.

Perché partecipare a Fly Future 2026

Per chi sogna una carriera nel settore aereo o nello spazio, Fly Future può essere un primo passo concreto. Aiuta a chiarire le proprie idee. Permette di capire quali strade sono possibili.

L’evento offre la possibilità di entrare in contatto diretto con aziende, formatori e professionisti. Dà una visione completa delle opportunità di carriera. Tra incontri, testimonianze e momenti di networking, rappresenta una porta d’ingresso reale per trasformare la passione per il volo in una professione.