AEREO

Per la Finale di Champions League 2025 easyJet lancia 11 voli tra Milano e Monaco: più voli per i tifosi dell’Inter in partenza per vedere la partita.

La Finale Champions 2025 accende l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter, che si preparano a invadere Monaco per sostenere la partita della finale dell’Inter.

Per rispondere all’elevata domanda di voli per Monaco, easyJet annuncia un’offerta speciale dedicata per la Finale di Champions, aumentando il numero di voli da Milano Malpensa a Monaco.

easyJet i voli da Milano a Monaco per la Finale Champions League

In vista della Finale di Champions in programma sabato 31 maggio alla Munich Football Arena (Allianz Arena), easyJet porta a 11 i voli tra andata e ritorno tra il 29 maggio e il 3 giugno.

Un’iniziativa pensata per agevolare le trasferte dei tifosi nerazzurri dell’Inter e garantire maggiore flessibilità nella pianificazione del viaggio.

Biglietti e voli per la Finale di Champions League

La UEFA ha confermato che per la Finale Champions 2025 saranno disponibili 38.700 biglietti su 64.500 complessivi per tifosi e pubblico.

All’Inter spettano 18.000 biglietti, distribuiti dal club nerazzurro nei prossimi giorni. Intanto, sui social è già febbre da Finale Champions. Gruppi di tifosi si coordinano per trovare voli, alloggi e biglietti, trasformando il viaggio in un evento collettivo.

Perché scegliere un volo easyJet?

Con l’incremento dei voli verso Monaco, easyJet è una scelta pratica e conveniente per vivere la Finale Champions League. Più orari, tariffe competitive e la possibilità di condividere il viaggio con altri appassionati rendono l’esperienza ancora più coinvolgente.

