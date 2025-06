AEREO

Sicurezza per le operazioni cargo internazionali non garantita

FedEx ha annunciato la sospensione temporanea dei voli di consegna delle spedizioni da e per Israele e Iraq, a causa dell’instabilità geopolitica persistente in Medio Oriente dovute alla guerra.

La sospensione dei voli di consegna delle spedizioni Fedex, in vigore da giugno 2025, include anche la sospensione dei ritiri presso i punti di raccolta (PUP) destinati a queste aree.

“La sicurezza dei membri del nostro team, dei clienti e delle comunità che serviamo rimane la nostra massima priorità”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato ufficiale.

La decisione arriva in un momento del conflitto in cui, nonostante un fragile cessate il fuoco tra Israele e Iran, la regione resta teatro di tensioni irrisolte, in particolare nell’area di Gaza e in territori limitrofi.

Quali servizi FedEx sono sospesi in Israele e Iraq

FedEx ha confermato l’interruzione dei seguenti servizi fino a nuovo avviso:

Tutti i voli di consegna delle spedizioni internazionali da e per Israele e Iraq;

da e per Israele e Iraq; I ritiri di spedizioni (Pick-Up Points) diretti ai due Paesi;

diretti ai due Paesi; L’accettazione di nuove spedizioni internazionali verso queste destinazioni.

Guerra: tregua fragile e rischio elevato

Sebbene nei giorni scorsi sia stato raggiunto un cessate il fuoco tra Israele e Iran, gli analisti e le autorità della logistica considerano la situazione altamente instabile. Il conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza prosegue senza sosta, e in Iraq permangono criticità operative per i voli di consegna delle spedizioni internazionali legate a tensioni interne e minacce alla sicurezza.

FedEx, applicando una politica di massima prudenza, ha deciso di mantenere la sospensione delle operazioni verso entrambe le aree.

Cosa devono fare i clienti FedEx

Durante la sospensione, l’azienda consiglia di:

Verificare lo stato delle spedizioni in corso tramite il portale FedEx Tracking;

tramite il portale FedEx Tracking; Non prenotare nuove spedizioni verso Israele e Iraq fino a nuovo avviso;

verso Israele e Iraq fino a nuovo avviso; Consultare regolarmente gli avvisi operativi ufficiali nella sezione Service Alerts sul sito FedEx.

Servizi di spedizione e consegna attivi nelle altre aree

FedEx ha confermato che le spedizioni internazionali verso altri Paesi non sono interessate dalla sospensione. I collegamenti con l’Europa, il Nord America, l’Asia e l’Africa proseguono normalmente.

FedEx ribadisce il proprio impegno per garantire la sicurezza dei collaboratori e l’affidabilità delle operazioni globali. La sospensione delle spedizioni in Israele e Iraq sarà revocata solo quando le condizioni lo permetteranno pienamente.

L’azienda continuerà a monitorare gli sviluppi della crisi mediorientale, fornendo aggiornamenti ufficiali e trasparenti.

