Face Pass debutta all’aeroporto di Napoli con il riconoscimento biometrico che permette ai passeggeri Lufthansa di accedere al gate col volto facilmente.

Face Pass permette ai viaggiatori del volo Lufthansa LH 335 di utilizzare il nuovo sistema biometrico nello scalo di Napoli, grazie a un percorso digitale che semplifica ogni fase del viaggio.

I passeggeri si registrano al totem presente ai banchi check-in Lufthansa e attivano il profilo biometrico senza procedure aggiuntive. Il sistema associa il volto all’identità di viaggio e consente l’accesso immediato alle fasi operative.

Face Pass semplifica i controlli in aeroporto

I passeggeri superano i controlli di sicurezza mostrando il volto. Il sistema verifica l’identità in modo rapido e riduce le attese. Il processo utilizza il riconoscimento biometrico per migliorare l’efficienza del flusso passeggeri e rafforza la sicurezza operativa senza documenti cartacei.

Il riconoscimento biometrico velocizza l’imbarco al gate

L’imbarco avviene in modalità self: i passeggeri si avvicinano al varco e il sistema Face Pass autorizza l’accesso in pochi secondi. La procedura elimina la necessità di esibire la carta d’imbarco e garantisce un flusso più ordinato. La tecnologia migliora l’esperienza di viaggio e introduce un modello avanzato di gestione dell’imbarco.

