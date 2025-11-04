AEREO

Le esenzioni fiscali sui voli generano ogni anno per l’Italia un mancato gettito di circa 5,2 miliardi di euro. Lo evidenzia uno studio di Transport & Environment (T&E), secondo cui il comparto del trasporto aereo continua a beneficiare di agevolazioni su carburanti e imposte che lo rendono meno tassato rispetto ad altri settori dei trasporti.

Esenzioni fiscali sui voli e pressione fiscale del settore aereo

Nel 2024 l’aviazione civile italiana ha versato circa 500 milioni di euro d’imposte, a fronte di oltre 5 miliardi di esenzioni fiscali.

Le principali voci sono l’esenzione dall’accisa sul cherosene (2,3 miliardi €), la mancata IVA sui voli europei e intercontinentali (2,2 miliardi €) e l’applicazione parziale del sistema ETS (0,8 miliardi €).

Queste esenzioni fiscali voli collocano l’Italia tra i Paesi europei con il più ampio divario fiscale in proporzione alle emissioni del settore del trasporto aereo.

Confronto con il trasporto ferroviario

Secondo lo studio, il trasporto ferroviario risulta più tassato pur essendo meno inquinante. I treni pagano imposte sull’energia, mentre i carburanti per gli aerei restano esenti.

Per T&E, tale differenza riduce l’efficacia degli incentivi alla mobilità sostenibile e ostacola la concorrenza tra modalità di trasporto.

Proposta T&E: ticket tax progressiva sui voli

L’organizzazione suggerisce di introdurre una ticket tax nazionale sui voli, con importi graduati in base a distanza e classe di viaggio. Il modello prevede circa 8,5 euro per le tratte nazionali, 16 euro per quelle intra UE e 65 euro per i voli intercontinentali.

Secondo T&E, la misura consentirebbe di recuperare integralmente il gettito mancante dal trasporto aereo entro il 2029 e di destinare parte delle risorse alla produzione di carburanti sostenibili (e-SAF) e alla decarbonizzazione degli aeroporti.

Revisione delle esenzioni fiscali voli e obiettivi europei

Per T&E, una revisione delle esenzioni fiscali voli è coerente con gli obiettivi europei di neutralità climatica. L’armonizzazione della tassazione sui trasporto aereo, spiega il rapporto, permetterebbe di ridurre distorsioni concorrenziali e di finanziare tecnologie a basse emissioni. Transport & Environment – Studio completo 2025.

Leggi anche: Il trasporto aereo merci vola ancora: +2,9% a settembre, settimo mese di crescita