Si è ufficialmente insediato il 19 giugno 2025 Alexander D’Orsogna come nuovo Direttore Generale dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), segnando l’inizio di una nuova fase per l’ente regolatore del trasporto aereo italiano. La cerimonia di insediamento si è svolta nella nuova sede ENAC di Roma alla presenza delle più alte cariche istituzionali del settore.

Tra i presenti, il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda, il Capo di Gabinetto del MIT Alfredo Storto, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, dirigenti e personale dell’Ente.

ENAC: ruolo strategico per il futuro del trasporto aereo

Durante la cerimonia, il nuovo Direttore Generale Alexander D’Orsogna ha sottolineato la centralità dell’ENAC in un contesto di profondo cambiamento del trasporto aereo nazionale e internazionale.

Le sfide che attendono ENAC richiedono visione, rigore e la capacità di rafforzare e consolidare il ruolo dell’Ente, che è presidio di legalità, sicurezza e garanzia dei diritti dei passeggeri.

Parole accolte con favore da tutto il settore, che guarda con interesse alla nomina di D’Orsogna, figura con esperienza internazionale e forte propensione all’innovazione e alla mobilità aerea sostenibile.

Presidente Pierluigi Di Palma ENAC

Il Presidente Pierluigi Di Palma ha descritto la nomina come un investimento strategico per il futuro dell’aviazione civile italiana. Sottolineando come la figura di D’Orsogna sia perfettamente in linea con gli obiettivi dell’ente. La sua esperienza internazionale e il suo impegno nel promuovere una mobilità aerea moderna e sostenibile sono pienamente coerenti con la missione di ENAC.

Il sostegno delle istituzioni e degli aeroporti italiani

Anche il Viceministro Rixi e il Presidente Deidda hanno ribadito il ruolo dell’ENAC. Sottolineando la necessità di una governance solida e innovativa per affrontare le trasformazioni che interessano il comparto aereo, tra digitalizzazione, sostenibilità e competitività internazionale.

A nome del settore aeroportuale, è intervenuto Carlo Borgomeo, Presidente di Assaeroporti, che ha espresso pieno sostegno alla nuova guida dell’ente. Certo che il Direttore D’Orsogna porterà avanti con impegno e professionalità le sue nuove responsabilità, contribuendo a rafforzare l’intero comparto dell’aviazione. Assaeroporti, conferma la massima collaborazione con l’ENAC.

Chi è Alexander D’Orsogna

Alexander D’Orsogna vanta un solido background nel settore dell’aviazione e dei trasporti, con incarichi di prestigio a livello europeo e una visione orientata allo sviluppo di una mobilità aerea digitale, sicura e sostenibile. La sua nomina arriva in un momento cruciale, con l’Italia impegnata a rafforzare il proprio ruolo nei cieli d’Europa.

ENAC: innovazione, sicurezza e diritti dei passeggeri

Con il nuovo Direttore Generale, l’ENAC si prepara a una nuova stagione di riforme e iniziative. L’obiettivo è consolidare la leadership dell’Ente nel garantire la sicurezza del volo, la legalità nelle operazioni e i diritti dei passeggeri. Promuovere investimenti e innovazione nel settore del trasporto aereo.

Il mandato di D’Orsogna, orientato a una governance trasparente e inclusiva. Segna un punto di svolta per l’aviazione civile italiana, chiamata ad affrontare transizione ecologica, digitalizzazione e nuove sfide geopolitiche.

