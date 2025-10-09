AEREO

L’Enac ha convocato un incontro istituzionale con ITA Airways, Atitech, Aeroporti di Roma (ADR) e le principali organizzazioni sindacali del trasporto aereo, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto Aereo, per affrontare le criticità contrattuali sorte nei rapporti tra ITA Airways e Atitech, che riguardano i processi di manutenzione aeronautica.

Presieduta dal Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e dal Direttore Generale Alexander D’Orsogna, la riunione si è svolta presso la sede centrale dell’Ente e ha avuto come obiettivo la ricerca di soluzioni condivise per garantire la continuità produttiva, la tutela occupazionale e la sicurezza operativa del sistema aviazione civile.

Enac: tavolo tecnico per superare le criticità contrattuali

Durante l’incontro, l’Enac ha istituito un tavolo tecnico con ITA Airways, Atitech e ADR per individuare strategie efficaci volte a superare le criticità e assicurare l’efficienza del comparto manutentivo.

Il tavolo tecnico avrà anche il compito di monitorare l’andamento delle relazioni contrattuali tra le due società e proporre soluzioni sostenibili che garantiscano sia la crescita industriale sia la stabilità occupazionale dei lavoratori coinvolti.

Il prossimo incontro del tavolo tecnico Enac–ITA Airways–Atitech è stato fissato per il 7 novembre 2025, data in cui le parti si confronteranno sui risultati raggiunti e sulle eventuali misure correttive da adottare.

Enac, garante della sicurezza e dell’equilibrio del settore

Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma ha ribadito il ruolo centrale dell’Ente come garante della competitività leale e della sicurezza nel trasporto aereo, sottolineando l’importanza di un approccio condiviso tra aziende e lavoratori.

L’Enac si è posta come mediatore istituzionale per favorire il dialogo e superare le divergenze, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità del servizio e assicurare la continuità delle operazioni aeronautiche.

Questo intervento conferma ancora una volta come l’Enac rappresenti un punto di riferimento strategico per la regolazione e la stabilità del sistema aviazione civile italiano, garantendo equilibrio, trasparenza e sicurezza.

Enac e sindacati: impegno comune per tutelare i lavoratori

Le organizzazioni sindacali hanno accolto positivamente la convocazione dell’Enac, riconoscendone il ruolo di arbitro imparziale e costruttivo.

Durante la riunione, i rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto Aereo hanno evidenziato la necessità di proteggere l’occupazione e di garantire la continuità dei servizi di manutenzione essenziali per la sicurezza dei voli.

L’Enac ha ascoltato le istanze dei sindacati e delle imprese, ribadendo che la collaborazione istituzionale è la via più efficace per consolidare la filiera aeronautica e prevenire ulteriori tensioni contrattuali.

