Coinvolti gli aeroporti di Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì

L’ENAC amplia gli orari di apertura per sette aeroporti italiani. La modifica degli orari avverrà tra il 2026 e il 2027 e riguarda Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì.

Questo rafforza gli aeroporti regionali. Permette di distribuire meglio il traffico aereo sul territorio nazionale. Ma cosa cambia concretamente per chi prende l’aereo?

Cosa significa ampliamento degli orari negli aeroporti

In termini semplici, alcuni aeroporti resteranno aperti più ore al giorno e potranno gestire un numero maggiore di voli.

Questo può tradursi in:

Maggiore disponibilità di partenze e arrivi

Orari più flessibili per i passeggeri

Possibile attivazione di nuove rotte

Nel caso dell’aeroporto di Salerno, è previsto anche un miglioramento del servizio di assistenza al traffico aereo: si passerà dal sistema AFIS (servizio informativo) a una torre di controllo completa (Tower), aumentando il livello operativo dello scalo.

Quali aeroporti cambiano e come

Ecco nel dettaglio le novità annunciate:

Aeroporto di Rimini : apertura estesa da 16 a 24 ore entro il primo semestre 2027

: apertura estesa da 16 a 24 ore entro il primo semestre 2027 Aeroporto di Crotone : da 12 a 16 ore dal 1° aprile 2026

: da 12 a 16 ore dal 1° aprile 2026 Aeroporto di Comiso : da 16 a 18 ore dal 1° giugno 2026

: da 16 a 18 ore dal 1° giugno 2026 Aeroporto di Parma : da 16 a 18 ore dal 1° febbraio 2027

: da 16 a 18 ore dal 1° febbraio 2027 Aeroporto di Salerno : 18 ore di operatività e passaggio al servizio Tower entro il primo semestre 2027

: 18 ore di operatività e passaggio al servizio Tower entro il primo semestre 2027 Aeroporto di Cuneo : già operativo 14 ore al giorno (prima erano 10)

: già operativo 14 ore al giorno (prima erano 10) Aeroporto di Forlì: resta a 16 ore di apertura

Cosa cambia per chi viaggia

Per i passeggeri l’impatto potrebbe essere positivo:

Più voli disponibili

Maggiore scelta negli orari

Riduzione della congestione negli aeroporti più grandi

Possibile crescita delle destinazioni disponibili

L’obiettivo dichiarato è infatti alleggerire la pressione sugli aeroporti principali e migliorare l’efficienza complessiva della rete aeroportuale italiana.

I prezzi dei biglietti aumenteranno?

I costi aggiuntivi non ricadranno direttamente sui gestori aeroportuali ma saranno coperti dal sistema tariffario europeo previsto per il periodo 2025-2029. Non è quindi previsto un aumento diretto dei prezzi dei biglietti legato a questa decisione.

