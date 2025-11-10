AEREO

Emirates SkyCargo rinnova la propria flotta stradale introducendo camion Euro 6 di ultima generazione in collaborazione con Allied Transport Company. Inoltre, l’obiettivo è ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza operativa.

Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità delle operazioni a terra. In particolare, segue l’acquisto di cinque camion a idrogeno, confermando l’impegno della compagnia per le tecnologie a basso impatto ambientale.

Con 40 nuovi camion MAN Trucks Euro 6, Emirates SkyCargo diventa la prima realtà della regione a impiegare veicoli commerciali pesanti Euro 6 per viaggi a lunga distanza.

Emirates SkyCargo: -17% delle emissioni con i camion Euro 6

La sostituzione dei 40 camion precedenti consente a Emirates SkyCargo di ridurre del 17% le emissioni di CO₂.

Infatti, i nuovi motori Euro 6 rispettano gli standard europei più severi e abbassano notevolmente gli inquinanti. Così, questo investimento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità della compagnia.

Badr Abbas, Divisional Senior Vice President di Emirates SkyCargo, ha spiegato che l’introduzione dei camion Euro 6 rappresenta un passo avanti verso operazioni più sostenibili e investimenti in tecnologie pronte per il futuro. Pertanto, la crescita dei volumi di cargo da e verso Dubai sarà sostenuta da infrastrutture più moderne e da una logistica più efficiente.

Tecnologia avanzata e sicurezza nei camion Emirates SkyCargo

I nuovi camion Euro 6 includono sistemi di sicurezza e connettività di ultima generazione. In questo modo, ogni mezzo dispone di specchietti digitali, telecamere posteriori e sensori che riducono gli angoli ciechi.

Così, la visibilità a 360 gradi aumenta la sicurezza dei conducenti e delle merci trasportate. Inoltre, il Driver Monitoring System, basato su intelligenza artificiale, avvisa in tempo reale in caso di distrazione o affaticamento. Questo approccio riduce i rischi e migliora la qualità del lavoro degli autisti.

Monitoraggio in tempo reale dei trasporti Emirates SkyCargo

I camion Emirates SkyCargo sono dotati di telecamere frontali, interne, GPS e tracciamento in cloud. Grazie a queste tecnologie, il monitoraggio continuo consente trasmissione video live e analisi dei dati in tempo reale.

In questo modo le decisioni operative risultano più rapide e i controlli sui carichi più efficaci. Ali Bin Beyat, CEO di Allied Transport Company, ha sottolineato che la collaborazione riflette un impegno condiviso per innovazione, sicurezza e sostenibilità.

Per questo motivo, l’introduzione della prima flotta Euro 6 per trasporti a lunga percorrenza in Medio Oriente rappresenta un traguardo importante verso una logistica più pulita ed efficiente.

Oltre 1.000 tonnellate di merci tra gli aeroporti di Dubai

Ogni giorno la flotta di camion Emirates SkyCargo trasporta oltre 1.000 tonnellate di merci tra l’Aeroporto Internazionale Al Maktoum (DWC) e l’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB).

In media, il corridoio doganale di 77 km viene percorso fino a sei volte al giorno da ciascun camion. In questo modo, l’investimento rafforza la capacità operativa della compagnia e consolida il ruolo di Dubai come hub logistico strategico per il commercio globale.

