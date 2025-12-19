AEREO

Emirates nomina Marco D’Ilario nuovo Country Manager Italia dal 1° gennaio 2026, rafforzando la strategia di crescita e sviluppo della compagnia nel mercato italiano.

La più grande compagnia aerea internazionale al mondo affida così la guida delle operazioni nazionali a un manager con una solida esperienza nella leadership aziendale globale e nei principali settori industriali.

Grazie a oltre 26 anni di carriera dirigenziale, Marco D’Ilario porta in Emirates competenze avanzate nelle operazioni strategiche, nello sviluppo del business e nella gestione di team complessi.

Il suo percorso professionale si è sviluppato in mercati e settori internazionali chiave come aviazione, logistica, tecnologia e hospitality, contribuendo a costruire una visione manageriale ampia e orientata alla crescita sostenibile.

Emirates e la strategia di crescita con il Country Manager Italia Marco D’Ilario

Nel nuovo ruolo di Country Manager Italia, Marco D’Ilario guiderà le operazioni di Emirates sul mercato nazionale, con l’obiettivo di consolidare le relazioni con clienti e partner strategici e di rafforzare il posizionamento della compagnia nel lungo periodo.

Parallelamente, lavorerà sullo sviluppo del team locale di Emirates, valorizzandone le competenze e sostenendo le attività commerciali.

La nomina si inserisce nella più ampia visione aziendale di Emirates, orientata a una crescita strutturata e continua nel mercato italiano.

La leadership di D’Ilario rappresenta un valore aggiunto essenziale per tradurre gli obiettivi strategici della compagnia in risultati concreti, facendo leva su innovazione, pianificazione e qualità del servizio.

Chi è Marco D’Ilario, nuovo Country Manager Italia di Emirates

Marco D’Ilario, nuovo Country Manager Italia di Emirates, vanta una lunga esperienza nel settore aereo e nella gestione di organizzazioni complesse. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer presso Livingston Airlines e ha svolto incarichi esecutivi di primo piano in Alitalia, oggi ITA Airways, tra cui quello di Vice President Sales per l’Italia.

Successivamente ha maturato un’importante esperienza internazionale in HRS Group, leader globale nelle soluzioni per l’ospitalità aziendale, dove ha operato come Global Senior Vice President of Sales & Operations. In questo contesto ha guidato con successo iniziative di trasformazione digitale, contribuendo al rafforzamento della leadership di mercato e alla crescita del gruppo su scala globale.

Le dichiarazioni del management

Secondo Thierry Aucoc, Senior Vice President Commercial Operations (West) Europe and Americas di Emirates, la nomina di Marco D’Ilario risponde all’esigenza di accelerare la crescita della compagnia in Italia attraverso una leadership solida ed esperta.

La sua comprovata esperienza in contesti multinazionali complessi, unita a un forte orientamento alla pianificazione strategica, alla scalabilità organizzativa e all’uso di soluzioni digitali per ottimizzare i risultati commerciali, rappresenta una garanzia di valore sostenibile per tutti gli stakeholder.

Riportando direttamente a Flavio Ghiringhelli, Vice President Commercial Operations South and Central Europe di Emirates, Marco D’Ilario, nuovo Country Manager Italia, ha espresso entusiasmo per l’ingresso nella compagnia.

Ha sottolineato l’importanza di mettere a disposizione la propria esperienza internazionale per il mercato italiano, collaborando con professionisti, partner e clienti e rafforzando l’impegno di Emirates verso innovazione ed eccellenza del servizio in Italia.

