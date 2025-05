AEREO

Emirates si conferma la compagnia aerea più redditizia al mondo, superando i principali concorrenti globali come Delta Air Lines e United Airlines.

Il Gruppo Emirates ha presentato i risultati del bilancio annuale relativo al periodo 1° aprile 2024 – 31 marzo 2025. Ha registrato numeri da primato in ogni settore di attività. ‎

Bilancio da record: 5,2 miliardi di dollari di utile, 34,9 miliardi di ricavi e oltre 53 milioni di passeggeri trasportati.

Profitti e ricavi ai massimi storici

Emirates ha chiuso l’anno fiscale con 5,2 miliardi di dollari di utile netto, il valore più alto mai raggiunto nella storia della compagnia aerea.

I ricavi totali di Emirates hanno raggiunto 34,9 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 33 miliardi dell’anno precedente.

Se si considera l’intero Gruppo Emirates, che comprende anche le attività di cargo, catering e servizi di terra (dnata), l’utile netto sale a 5,6 miliardi di dollari, con ricavi consolidati a 39,6 miliardi.

Crescita passeggeri e capacità operativa

La compagnia aerea Emirates ha trasportato sui suoi voli 53,7 milioni di passeggeri, in crescita rispetto ai 51,9 milioni dell’anno fiscale 2023-2024, grazie all’incremento dei voli di lungo raggio e alla crescente attrattività del suo hub a Dubai.

Le rotte dei voli aerei intercontinentali, notoriamente più redditizie, e l’elevata domanda di trasporto aereo di merci hanno ulteriormente rafforzato la performance economica del gruppo.

Emirates: una flotta tra le più moderne al mondo

La compagnia aerea Emirates opera con una flotta di 260 aerei. Composta principalmente da Airbus A380 e Boeing 777, ai quali si è recentemente aggiunto il primo Airbus A350. Emirates è anche in attesa della consegna dei nuovi Boeing 777X, mentre è in corso un massiccio programma di ammodernamento degli interni dell’intera flotta, a conferma della strategia di lungo termine orientata all’eccellenza.

Il peso economico di Emirates a Dubai

Contribuendo per circa il 15% al PIL di Dubai, Emirates è oggi un pilastro dell’economia locale. Il gruppo ha inoltre restituito 3,6 miliardi di dollari dei 4 miliardi ricevuti dal governo durante la crisi da Covid-19, dimostrando una notevole capacità di resilienza e auto sostenibilità.

Indicatori finanziari record per Emirates

Secondo i dati diffusi, il gruppo Emirates ha registrato:

Profitto ante imposte di 22,7 miliardi di Dirham (5,44 miliardi di euro), +18% rispetto al 2023-24

di (5,44 miliardi di euro), +18% rispetto al 2023-24 Ricavi record di 145,4 miliardi di Dirham (34,9 miliardi di euro), +6%

di (34,9 miliardi di euro), +6% Liquidità disponibile di 53,4 miliardi di Dirham (12,8 miliardi di euro), +13%

di (12,8 miliardi di euro), +13% EBITDA a 42,2 miliardi di Dirham (10,1 miliardi di euro), il più alto di sempre

La visione del Gruppo Emirates

Commentando le prospettive per il 2025-26, lo Sceicco Ahmed ha dichiarato:

“Entriamo nel prossimo anno con entusiasmo e ottimismo. La nostra eccellente solidità finanziaria ci consente di continuare a costruire e a espandere i nostri modelli di business di successo.

Mentre alcuni mercati sono nervosi riguardo alle restrizioni commerciali e di viaggio, la volatilità non è una novità nel nostro settore.

Ci adattiamo semplicemente e navighiamo attorno a queste sfide. Emirates rafforzerà la connettività del nostro network con la prevista consegna di 16 A350 e 4 Boeing 777 cargo nel 2025-26, fornendo la capacità tanto necessaria per soddisfare la domanda dei clienti.

Il nostro programma di riammodernamento continuerà a pieno ritmo per offrire ai nostri clienti i più recenti prodotti Emirates e un’esperienza più coerente sull’intera flotta di A380, 777 e A350. dnata è su un percorso di crescita costante, con investimenti in strutture che stanno dando i loro frutti in mercati chiave, inclusa l’apertura di nuove strutture ad Amsterdam, Dubai ed Erbil il prossimo anno, che espanderanno significativamente la nostra capacità e le nostre competenze nella gestione cargo.

I lavori sono già in corso presso il nuovo aeroporto internazionale Al Maktoum (DWC) e per uno sviluppo più ampio attorno a Dubai South.

I nostri team di pianificazione stanno lavorando a stretto contatto con gli aeroporti di Dubai e altre entità per progettare e realizzare il futuro dell’aviazione e le migliori esperienze di viaggio possibili.

Ci siamo posti obiettivi elevati, ma sono fiducioso che la nostra forza lavoro talentuosa e la formula vincente di Dubai consentiranno al Gruppo Emirates di forgiare un futuro ancora più luminoso e di fornire ancora più valore alle persone, alle città e alle comunità che serviamo”.

