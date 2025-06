AEREO

Due grandi notizie per EGYPTAIR, la compagnia aerea di bandiera dell’Egitto: da un lato l’annuncio dell’acquisto di 6 nuovi aerei Airbus A350-900 per rafforzare la flotta di voli a lungo raggio, dall’altro un riconoscimento internazionale di altissimo livello con quattro premi assegnati da Skytrax, veri e propri Oscar dell’Aviazione.

EGYPTAIR: nuovi Airbus A350-900 per una flotta più moderna e sostenibile

In occasione del Paris Air Show 2025, tra i più importanti saloni internazionali dedicati all’aeronautica, EGYPTAIR ha confermato l’ampliamento della propria flotta con l’ordine di 6 nuovi aerei Airbus A350-900, portando il totale a 16 aeromobili.

Il CEO Ahmed Adel, nel confermare la firma con Airbus, ha sottolineato l’obiettivo strategico: “Stiamo lavorando per rendere la nostra flotta sempre più moderna ed efficiente, puntando su tecnologie sostenibili e su un’esperienza di volo superiore per i nostri passeggeri”.

Gli Airbus A350-900 di EGYPTAIR sono tra gli aerei di nuova generazione più avanzati al mondo. Riducono il consumo di carburante del 25% rispetto ai modelli precedenti e consentono una riduzione significativa delle emissioni di CO₂. Possono volare fino a 18.000 km senza scalo e sono certificati per l’uso fino al 50% di carburante sostenibile (SAF). Inoltre, grazie alla cabina Airspace by Airbus, i passeggeri potranno godere sul volo di spazi più ampi, soffitti alti, illuminazione ambientale regolabile e maggiore comfort.

La consegna del primo aereo è prevista entro la fine del 2025, con una tabella di marcia che si completerà entro il 2030, posizionando EGYPTAIR tra le compagnie aeree più all’avanguardia nei voli a lungo raggio.

Quattro premi Skytrax per EGYPTAIR

Durante la stessa settimana del Salone parigino, EGYPTAIR ha ottenuto quattro importanti riconoscimenti agli Skytrax Awards 2025, confermandosi una delle compagnie aeree in crescita e più apprezzate dai viaggiatori. Ecco nel dettaglio i premi ricevuti:

Most Improved Airline in Africa

EGYPTAIR è stata premiata come compagnia aerea africana con il maggiore miglioramento complessivo, grazie agli sforzi continui per elevare la qualità dei servizi, dalla prenotazione al post-volo. Tra i vantaggi più apprezzati: sui voli due bagagli da stiva gratuiti, trasporto gratuito di attrezzature sportive, opzione per riservare il posto accanto in Economy e la possibilità di tracciare il bagaglio in tempo reale tramite l’app ufficiale.

Best Economy Class Onboard Catering in Africa

La compagnia aerea EGYPTAIR è stata riconosciuta per l’eccellenza del servizio catering in Economy Class sui proprio voli, offrendo pasti completi gratuiti pensati per ogni esigenza. Menù halal ai piatti vegetariani, kosher, hindu, poveri di sale e baby meal, garantendo qualità e attenzione anche a bordo.

Best Airline Staff Service in Africa

Il personale di terra e di bordo dei voli EGYPTAIR ha ottenuto un riconoscimento per l’assistenza ai passeggeri, inclusi quelli con disabilità, lungo l’intero itinerario. Un servizio accessibile, umano e professionale, oggi attivo su oltre 80 destinazioni globali.

Best Cabin Crew in Africa

Infine, il premio come miglior equipaggio di cabina del continente africano sottolinea la qualità, la cortesia e la dedizione del team EGYPTAIR nel rendere ogni volo un’esperienza gradevole e memorabile.

EGYPTAIR: compagnia aerea in crescita anche in Italia

EGYPTAIR continua a rafforzare la propria presenza in Europa, e in particolare in Italia, dove opera da oltre 60 anni. Nel solo 2024 ha trasportato oltre 264.000 passeggeri tra i due Paesi, offrendo collegamenti diretti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso Il Cairo, e da Malpensa verso Luxor, con più di 24 voli settimanali.

Tutti i voli EGYPTAIR sono disponibili sul sito ufficiale e attraverso tutti i principali canali di vendita in Italia.

