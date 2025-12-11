EGYPTAIR, nuovo volo da Venezia a Il Cairo dal 29 giugno 2026
Il nuovo volo da Venezia a Il Cairo annunciato da EGYPTAIR partirà il 29 giugno 2026 con due collegamenti settimanali.
La compagnia utilizzerà aeromobili Boeing e Airbus di nuova generazione per garantire un servizio più efficiente. Inoltre, l’apertura del volo Venezia–Il Cairo si inserisce nel piano di crescita del network internazionale.
Volo da Venezia a Il Cairo EGYPTAIR
EGYPTAIR avvierà il volo da Venezia a Il Cairo in collaborazione con SAVE, gestore dell’aeroporto di Venezia.
I voli da Venezia a Il Cairo saranno disponibili ogni lunedì e venerdì. La compagnia considera l’aeroporto di Venezia un punto strategico per i passeggeri turistici e business, quindi l’introduzione del collegamento risponde alla domanda crescente di voli diretti da Venezia a Il Cairo.
Volo diretto tra Italia ed Egitto
Il volo da Venezia a Il Cairo unisce una città UNESCO a una capitale con un ruolo centrale per Africa e Medio Oriente.
La rotta sostiene gli scambi culturali ed economici e offre un accesso diretto alle principali destinazioni egiziane. Inoltre, i passeggeri potranno proseguire il viaggio tramite l’hub di EGYPTAIR, che propone ulteriori voli dal Cairo verso il continente africano.
L’apertura della rotta Venezia – Il Cairo è un passo importante per rafforzare la nostra presenza in Europa e per offrire ai viaggiatori italiani un accesso diretto e comodo alla capitale egiziana”, ha dichiarato Salah Tawfik, General Manager Italia e Malta di EGYPTAIR. “Siamo riconoscenti a SAVE che ci ha permesso di poter espandere le nostre operazioni in un’area dell’Italia così strategica per noi. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri nuovi aerei e di accompagnarli alla scoperta delle bellezze e delle opportunità che l’Egitto e Venezia hanno da offrire.”
Aeroporto di Venezia: voli verso l’Egitto
SAVE, che gestisce l’aeroporto di Venezia, segnala un incremento del traffico verso l’Africa del 16%. Il nuovo volo da Venezia a Il Cairo rafforza questa crescita e amplia le possibilità per imprese, turisti e passeggeri VFR.
Il Cairo è un punto di transito rilevante per i collegamenti verso il Medio Oriente e il Subcontinente indiano, quindi i nuovi voli da Venezia a Il Cairo miglioreranno l’accessibilità per l’intero territorio.
EGYPTAIR in Italia
EGYPTAIR opera in Italia da oltre sessant’anni. Nel 2024 ha trasportato più di 269.000 passeggeri con voli tra l’Italia e Il Cairo e Luxor.
Il nuovo volo da Venezia a Il Cairo consolida la presenza della compagnia e amplia le opzioni disponibili per i viaggiatori italiani. Inoltre, la rotta rafforza la strategia di crescita nel mercato europeo.
