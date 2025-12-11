AEREO

Il nuovo volo da Venezia a Il Cairo annunciato da EGYPTAIR partirà il 29 giugno 2026 con due collegamenti settimanali.

La compagnia utilizzerà aeromobili Boeing e Airbus di nuova generazione per garantire un servizio più efficiente. Inoltre, l’apertura del volo Venezia–Il Cairo si inserisce nel piano di crescita del network internazionale.

Volo da Venezia a Il Cairo EGYPTAIR

EGYPTAIR avvierà il volo da Venezia a Il Cairo in collaborazione con SAVE, gestore dell’aeroporto di Venezia.

I voli da Venezia a Il Cairo saranno disponibili ogni lunedì e venerdì. La compagnia considera l’aeroporto di Venezia un punto strategico per i passeggeri turistici e business, quindi l’introduzione del collegamento risponde alla domanda crescente di voli diretti da Venezia a Il Cairo.

Volo diretto tra Italia ed Egitto

Il volo da Venezia a Il Cairo unisce una città UNESCO a una capitale con un ruolo centrale per Africa e Medio Oriente.

La rotta sostiene gli scambi culturali ed economici e offre un accesso diretto alle principali destinazioni egiziane. Inoltre, i passeggeri potranno proseguire il viaggio tramite l’hub di EGYPTAIR, che propone ulteriori voli dal Cairo verso il continente africano.

L’apertura della rotta Venezia – Il Cairo è un passo importante per rafforzare la nostra presenza in Europa e per offrire ai viaggiatori italiani un accesso diretto e comodo alla capitale egiziana”, ha dichiarato Salah Tawfik, General Manager Italia e Malta di EGYPTAIR. “Siamo riconoscenti a SAVE che ci ha permesso di poter espandere le nostre operazioni in un’area dell’Italia così strategica per noi. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri nuovi aerei e di accompagnarli alla scoperta delle bellezze e delle opportunità che l’Egitto e Venezia hanno da offrire.”

Aeroporto di Venezia: voli verso l’Egitto

SAVE, che gestisce l’aeroporto di Venezia, segnala un incremento del traffico verso l’Africa del 16%. Il nuovo volo da Venezia a Il Cairo rafforza questa crescita e amplia le possibilità per imprese, turisti e passeggeri VFR.

Il Cairo è un punto di transito rilevante per i collegamenti verso il Medio Oriente e il Subcontinente indiano, quindi i nuovi voli da Venezia a Il Cairo miglioreranno l’accessibilità per l’intero territorio.

“Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere il nuovo collegamento tra Venezia e Il Cairo di EGYPTAIR, con cui abbiamo instaurato fin da subito una stretta collaborazione che ha portato al raggiungimento di questo importante obiettivo”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “La compagnia di bandiera egiziana, attraverso il suo hub de Il Cairo, garantisce connessioni sull’intera Africa, il continente in più rapida crescita negli ultimi dodici mesi, che al Marco Polo si traduce in un incremento del traffico del 16%. La capitale egiziana, porta naturale verso il Medio Oriente e il Subcontinente indiano, svolge un ruolo cruciale a favore delle imprese, del turismo e dei flussi cosiddetti VFR – visit friends and relatives – del nostro territorio”.

EGYPTAIR in Italia

EGYPTAIR opera in Italia da oltre sessant’anni. Nel 2024 ha trasportato più di 269.000 passeggeri con voli tra l’Italia e Il Cairo e Luxor.

Il nuovo volo da Venezia a Il Cairo consolida la presenza della compagnia e amplia le opzioni disponibili per i viaggiatori italiani. Inoltre, la rotta rafforza la strategia di crescita nel mercato europeo.

