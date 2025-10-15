AEREO

EGYPTAIR rafforza la propria presenza in Europa e consolida il mercato italiano, confermandolo come uno dei più importanti a livello europeo. Con 77.700 passeggeri italiani trasportati tra aprile e luglio 2025, l’Italia è oggi il primo mercato europeo per EGYPTAIR, seguita da Regno Unito e Francia.

Voli: un legame di oltre sessant’anni tra EGYPTAIR e l’Italia

Attiva in Italia da più di 60 anni, EGYPTAIR ha contribuito ad avvicinare i due Paesi sostenendo il turismo, la cultura e gli scambi economici.

Nel 2024 la compagnia aerea ha trasportato oltre 269.000 passeggeri tra Italia ed Egitto, collegando Roma Fiumicino e Milano Malpensa al Cairo con 30 voli settimanali, oltre a numerosi charter e collegamenti stagionali verso Luxor.

La compagnia collabora con i principali tour operator italiani, tra cui Quality Group, Mistral Tour, Boscolo Tours, Gattinoni Travel, I Grandi Viaggi, Idee per Viaggiare, Futura Vacanze, Avventure nel Mondo e molti altri, rafforzando la propria rete commerciale nel turismo italiano.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e fiduciosi che il trend positivo prosegua anche nella seconda parte dell’anno”, ha dichiarato Salah Tawfik, Regional Director Italia & Malta di EGYPTAIR. “L’Italia è per noi un mercato strategico, sul quale vogliamo crescere e aprire nuove rotte dirette”.

EGYPTAIR: nuovi voli e nuove destinazioni nel 2025

Durante l’estate 2025 EGYPTAIR ha trasportato 2.435.340 passeggeri a livello globale, con l’Italia in testa tra i Paesi europei.

Oltre alle tradizionali mete del Mar Rosso, cresce la domanda di voli verso Marsa Matrouh ed El Alamein, nuove destinazioni turistiche che arricchiscono l’offerta egiziana.

L’obiettivo della compagnia è ampliare i collegamenti con Roma e Milano e potenziare le collaborazioni con agenzie e tour operator italiani, consolidando la propria posizione come vettore di riferimento tra Italia ed Egitto.

Nuovi aeromobili e impegno per la sostenibilità

Il Capitano Ahmed Adel, CEO e Presidente di EGYPTAIR, ha annunciato un importante piano di rinnovo della flotta con sei nuovi Airbus A350-900 – per un totale di 16 – e 18 Boeing B737-800MAX 8.

Gli A350-900 riducono del 25% i consumi di carburante e le emissioni di CO₂, potendo utilizzare fino al 50% di carburante sostenibile (SAF). Le prime consegne inizieranno entro la fine del 2025 e continueranno fino al 2030.

“Oltre all’aumento dell’8% del fatturato e al +5% del traffico registrato nell’ultimo anno fiscale, questi investimenti ci permetteranno di mantenere e superare i risultati attuali”, ha dichiarato il Capitano Adel. “Puntiamo a una flotta moderna, efficiente e sostenibile”.

EGYPTAIR al TTG Travel Experience 2025 di Rimini

A conferma dell’importanza del mercato italiano, EGYPTAIR ha partecipato per la prima volta al TTG Travel Experience 2025 di Rimini, in programma dall’8 al 10 ottobre al Rimini Expo Centre.

Presso il Padiglione C1 – Stand 335/406, la compagnia ha presentato uno spazio di 75 metri quadrati con la cabina dei nuovi aeromobili Boeing e Airbus. Durante le tre giornate, i visitatori hanno partecipato a un’attività interattiva con un photo booth dedicato, portando con sé un ricordo di EGYPTAIR e dell’Egitto.

Tutti i voli EGYPTAIR sono acquistabili sul sito ufficiale e presso le principali agenzie di viaggio italiane.