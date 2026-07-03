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EGYPTAIR rafforza la propria presenza in Italia e aumenta i voli da Milano Malpensa verso Il Cairo. A partire dal 2 luglio 2026, la compagnia di bandiera dell’Egitto introduce un terzo volo nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Con questo incremento, EGYPTAIR porta l’offerta da Milano Malpensa a 17 voli settimanali complessivi. Una scelta pensata per rispondere alla domanda crescente del mercato del Nord Italia, sia per i viaggi di piacere sia per il traffico business e VFR, cioè legato a visite ad amici e parenti.

Più voli EGYPTAIR da Milano Malpensa

Il potenziamento dei voli da Milano Malpensa conferma il ruolo strategico dello scalo lombardo per EGYPTAIR. Milano si conferma infatti uno dei mercati europei più rilevanti per la compagnia.

I voli verso Il Cairo sono operati con aeromobili Airbus A321neo e Boeing 737-800, pensati per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio efficiente e confortevole.

L’aumento dei voli consente ai viaggiatori di avere più scelta, maggiore flessibilità nella programmazione e collegamenti più comodi verso l’Egitto.

Milano mercato chiave per EGYPTAIR

Secondo i dati diffusi dalla compagnia, il mercato milanese registra segnali positivi. Il load factor è cresciuto dal 76% al 79%, mentre il bacino di passeggeri verso Il Cairo e Sharm El Sheikh raggiunge quota 528.000 viaggiatori, con un aumento del 24% su base annua.

“Milano Malpensa rappresenta un mercato chiave per EGYPTAIR in Italia”, ha dichiarato Salah Tawfik, General Manager Italia e Malta EGYPTAIR. L’incremento a 17 voli settimanali conferma l’impegno della compagnia nel rafforzare la connettività tra il Nord Italia e l’Egitto.

Voli verso Egitto, Africa e Medio Oriente

Attraverso l’hub del Cairo, i passeggeri in partenza dai voli EGYPTAIR da Milano Malpensa possono proseguire verso numerose destinazioni in Egitto, Africa, Medio Oriente, Asia e America.

Il rafforzamento dei voli da Milano si inserisce in un piano più ampio di crescita di EGYPTAIR in Italia. La compagnia ha infatti recentemente inaugurato anche la nuova rotta diretta Venezia-Il Cairo, operativa dal 29 giugno 2026 dall’aeroporto Marco Polo.

EGYPTAIR punta a superare 300.000 passeggeri nel 2026

Nel 2025 EGYPTAIR ha trasportato oltre 285.000 passeggeri tra Italia ed Egitto, registrando una crescita del 6,5% rispetto all’anno precedente. Per il 2026, la compagnia punta a superare quota 300.000 passeggeri.

L’aumento dei voli da Milano Malpensa al Cairo rappresenta quindi un passo importante nella strategia italiana di EGYPTAIR. Più voli, più flessibilità e un network internazionale più accessibile rendono il collegamento sempre più interessante per chi viaggia tra Italia ed Egitto.

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