AEREO

Ecco quando arriverà sugli aerei e quali servizi saranno disponibili

Il Wi-Fi arriva anche sui voli aerei easyJet. La compagnia ha annunciato un accordo con Starlink, la rete satellitare di SpaceX. Permetterà ai passeggeri di collegarsi a internet durante il volo. Le prime installazioni partiranno nella prima metà del 2027. Il completamento è previsto entro l’inizio del 2028.

Per easyJet si tratta di una novità assoluta. Finora, infatti, sui voli della compagnia non era disponibile un servizio di connessione internet. Con Starlink sarà possibile navigare online, utilizzare le applicazioni, guardare film e serie in streaming oppure giocare direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer.

Wi-Fi a bordo, cosa cambia per chi vola con easyJet

La nuova tecnologia sarà introdotta progressivamente sugli Airbus. Non tutti gli aerei avranno quindi il Wi-Fi. L’attivazione seguirà il calendario delle installazioni previsto dalla compagnia.

Oltre all’intrattenimento, la connessione potrà tornare utile soprattutto a chi viaggia per lavoro. Durante i voli sarà possibile controllare le email, consultare documenti online e restare in contatto con colleghi e familiari.

Ci saranno anche servizi legati al viaggio. I passeggeri potranno verificare lo stato del proprio volo. Consultare le previsioni meteo della destinazione. Cercare informazioni sui trasporti disponibili una volta atterrati.

Possibile anche ordinare prodotti dal menu di bordo rimanendo seduti al proprio posto.

easyJet e Starlink, internet sugli aerei dal 2027

L’accordo cpinvolge 100 milioni di passeggeri all’anno. L’obiettivo è rendere più comodi gli spostamenti, soprattutto per chi trascorre diverse ore in aereo e desidera continuare a utilizzare i propri dispositivi.

Kenton Jarvis, amministratore delegato di easyJet, ha spiegato che restare connessi è diventato sempre più importante. Tanto per chi parte in vacanza quanto per chi viaggia per motivi professionali.

Da SpaceX, la presidente e direttrice operativa Gwynne Shotwell ha sottolineato la possibilità di garantire una connessione veloce dal decollo all’atterraggio.

Rimane una questione ancora aperta: quanto costerà collegarsi? easyJet non specifica se il Wi-Fi a bordo sarà gratuito o se verranno previste tariffe dedicate.