AEREO

easyJet lancia una nuova promozione: per 48 ore, sarà possibile approfittare di uno sconto sui voli fino al 15% per viaggiare tra luglio e settembre 2025.

In tutto, la compagnia mette in offerta 20.000 posti, con partenza da e per l’Italia verso alcune delle destinazioni più richieste per le vacanze.

L’offerta con sconto sui voli easyJet è valida dalle 9:00 del 24 giugno fino alle 9:00 del 26 giugno ed è attiva sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile ufficiale.

Sconto sui voli easyJet: come funziona la promozione

Con questa promozione flash, easyJet propone uno sconto immediato sui voli per l’estate. Chi prenota entro il 26 giugno 2025 potrà viaggiare tra il 4 luglio e il 30 settembre 2025 a tariffe scontate.

Le destinazioni incluse nell’offerta comprendono:

Mykonos

Santorini

Heraklion

Kos

Marrakech

Sono tutte mete molto richieste in estate, ideali per chi cerca una vacanza al mare o un’esperienza culturale all’estero.

Dettagli dell’offerta: sconto voli easyJet

Sconto fino al 15% su 20.000 posti disponibili

su 20.000 posti disponibili Periodo di prenotazione: dal 24 al 26 giugno

Periodo di volo: dal 4 luglio al 30 settembre 2025

Offerta disponibile su easyJet.com e app ufficiale

e app ufficiale Valida su rotte selezionate da e per l’Italia

Lo sconto sui voli easyJet si applica solo ai posti disponibili e non è cumulabile con altre offerte. È consigliato prenotare il prima possibile per assicurarsi le migliori tariffe.

Nuove rotte easyJet da Milano: voli estivi

In contemporanea con la promozione con lo sconto voli, easyJet apre sette nuove rotte estive dagli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Si tratta di voli stagionali verso destinazioni balneari e culturali.

Nuovi voli da Milano Linate

Spalato (Croazia) – storica città sull’Adriatico

– storica città sull’Adriatico Ibiza (Spagna) – mare cristallino e vita notturna

– mare cristallino e vita notturna Maiorca (Spagna) – perfetta per famiglie e sportivi

– perfetta per famiglie e sportivi Figari (Corsica) – natura mediterranea e relax

I voli per Ibiza e Maiorca partono dal 24 giugno. Figari è operativa dal 28 giugno.

Nuovi voli da Milano Malpensa

Biarritz (Francia) – ideale per surf e gastronomia (dal 23 giugno)

– ideale per surf e gastronomia (dal 23 giugno) Salonicco (Grecia) – destinazione storica e culturale (dal 25 giugno)

– destinazione storica e culturale (dal 25 giugno) Evenes (Norvegia) – accesso alle Lofoten sotto il sole di mezzanotte (dal 28 giugno)

Perché approfittare dello sconto voli easyJet

Questa promozione easyJet è una delle più interessanti della stagione estiva per chi cerca voli scontati a breve termine. In soli due giorni, è possibile prenotare a prezzi ridotti verso alcune delle mete più popolari del momento.

L’offerta combina:

sconto sui voli fino al 15%

20.000 posti promozionali

nuove tratte da Milano verso il Mediterraneo e il Nord Europa

