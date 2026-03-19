AEREO

Le consegne con droni nelle città italiane non sono più solo una sperimentazione. Con il via libera alla certificazione SAIL III, questi velivoli possono ora operare anche sopra aree urbane e infrastrutture critiche, aprendo di fatto alla logistica senza pilota.

Il risultato è stato raggiunto con il drone DLV-2, progettato per missioni logistiche automatizzate. Si tratta di un passaggio importante perché segna il superamento dei limiti normativi che finora avevano confinato l’uso dei droni a contesti controllati o sperimentali.

Droni e certificazione SAIL III: cosa cambia

La certificazione SAIL III definisce un livello di sicurezza che permette operazioni in scenari complessi, come centri urbani e infrastrutture strategiche. In concreto, significa poter volare sopra strade, ferrovie e aree abitate, condizioni che fino ad oggi richiedevano restrizioni molto severe.

Oltre all’aspetto tecnico, cambia anche quello operativo: le autorizzazioni diventano più rapide e meno complesse, rendendo più semplice attivare servizi di consegna basati sui droni.

Droni in volo tra Fiumicino e Ostia

La prova operativa è stata effettuata a Roma, lungo un percorso di circa sei chilometri tra Fiumicino e Ostia. Il drone è partito dal vertiporto di Pianabella e ha raggiunto il Cineland di Ostia, sorvolando l’autostrada A91 e la linea ferroviaria.

Il volo si è svolto regolarmente, senza interferenze con le attività aeroportuali. Questo dimostra che i droni possono essere integrati anche in contesti complessi, dove convivono diverse infrastrutture e livelli di traffico.

Droni e logistica sanitaria

Tra gli ambiti più interessati c’è quello sanitario. I droni cargo come il DLV-2 possono trasportare fino a sei chilogrammi e coprire distanze significative in tempi ridotti, anche senza contatto visivo diretto con l’operatore.

Questo li rende adatti al trasporto urgente di farmaci, sangue, plasma e organi tra strutture ospedaliere. In questi casi, la rapidità non è solo un vantaggio organizzativo, ma può incidere direttamente sull’efficacia degli interventi.

Lo sviluppo dello U-Space

L’evoluzione dei droni si inserisce in un quadro più ampio, legato allo sviluppo dello U-Space, il sistema europeo per la gestione del traffico aereo a bassa quota. L’obiettivo è coordinare in modo automatizzato i voli, garantendo sicurezza e ordine anche con un numero crescente di operazioni.

Si tratta di un passaggio necessario per rendere sostenibile l’utilizzo dei droni nelle città e per costruire corridoi logistici dedicati.

Logistica: verso un uso stabile nelle città

Con la certificazione SAIL III, i droni iniziano a uscire definitivamente dalla fase sperimentale. L’utilizzo operativo diventa concreto e apre a nuove possibilità per la logistica urbana e i servizi pubblici.

Non si parla più di scenari futuri, ma di applicazioni già avviate. Le consegne con droni possono diventare una componente stabile dei sistemi urbani, contribuendo a rendere i trasporti più rapidi ed efficienti.

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