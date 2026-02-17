AEREO

Nuove regole, 5G e coordinamento tra Stati per proteggere trasporti e infrastrutture

La Commissione europea ha presentato un piano d’azione per contrastare le minacce legate ai droni. Il documento nasce da un problema concreto. Negli ultimi anni si sono moltiplicati sorvoli ostili, violazioni dello spazio aereo e interferenze negli aeroporti. Aumentano anche i rischi per infrastrutture critiche, frontiere esterne e spazi pubblici.

Il piano punta a una linea comune tra Stati membri. L’impostazione è civile, quindi legata alla sicurezza interna. Ma il testo aggancia anche la difesa. L’obiettivo è creare sinergie civili-militari. E, nello stesso tempo, sostenere un mercato europeo competitivo dei droni.

Droni: le quattro priorità del piano UE

Il pacchetto ruota attorno a quattro priorità. Sono quelle indicate come essenziali per aiutare gli Stati membri. Le azioni UE devono integrare le misure nazionali. Non devono sostituirle.

Preparazione e resilienza.

Capacità di rilevamento.

Risposte coordinate agli incidenti.

Prontezza alla difesa contro le minacce legate ai droni.

Preparazione: test, certificazioni e produzione

La Commissione propone un salto di scala. Vuole accelerare sviluppo tecnologico e capacità industriale. Prevede una mappatura industriale civile-militare. Serve ad attrarre investimenti. Serve anche a spingere interoperabilità tra soluzioni.

È previsto un nuovo centro di eccellenza UE sui sistemi anti-drone. Il centro dovrà supportare prove e validazioni. In parallelo, la Commissione intende lavorare su un sistema di certificazione per i sistemi anti-drone.

È annunciato anche un forum con l’industria dei droni e dei sistemi anti-drone. L’obiettivo è aumentare il dialogo. E spingere la capacità produttiva.

Droni: nuove regole e “EU Trusted Drone”

La Commissione prevede un “pacchetto sicurezza” sui droni. L’idea è rivedere le norme sui droni civili. Le regole vanno adattate al contesto attuale.

Nel pacchetto rientra una valutazione coordinata dei rischi. Il focus è sulle catene di approvvigionamento. Vale sia per tecnologie dei droni sia per i sistemi anti-drone.

È previsto anche un marchio di fiducia UE. Nome: “EU Trusted Drone”. Lo scopo è identificare sul mercato le apparecchiature considerate sicure.

Infrastrutture critiche e minacce “ad alta quota”

Il piano dedica attenzione alle infrastrutture. Parla di orientamenti operativi per gli operatori. Cita anche un progetto pilota per rafforzare la sorveglianza marittima.

Nel perimetro rientrano pure minacce ad alta quota. Il testo cita i palloni aerostatici meteorologici lanciati da paesi terzi. L’obiettivo è aiutare gli Stati membri a gestire anche questi scenari.

Rilevamento: più sensori, IA e uso del 5G

Per contrastare l’uso illecito dei droni serve rilevare e identificare. Il piano insiste su un quadro situazionale più forte. In pratica: più dati, meglio integrati.

La Commissione parla di sistemi di “visualizzazione aerea” unificati. Devono aggregare i dati utili. Devono aiutare a riconoscere i droni legittimi. E a isolare le anomalie.

Il rilevamento, secondo l’impostazione UE, deve essere multi-sensore. Quindi radar, radiofrequenza, ottica e altri canali. Il software di fusione dati può usare IA. La Commissione dice che continuerà a sostenere questi sviluppi.

C’è un punto specifico sul 5G. Il piano chiede di sfruttare le reti 5G per rilevare droni, anche in scenari complessi. Il riferimento è anche agli sciami. Per accelerare test e dispiegamento, è previsto un invito a manifestare interesse rivolto a Stati membri e industria.

Risposta: appalti congiunti e possibile “rapid response”

Gli Stati membri restano responsabili delle misure sul campo. Ma l’UE vuole aggiungere valore con coordinamento e strumenti comuni.

Il piano prevede un invito a unire le forze negli appalti e nel dispiegamento di sistemi anti-drone. Prevede anche lo sviluppo di sistemi europei sovrani di “comando e controllo” basati su IA.

La Commissione valuta inoltre squadre di intervento rapido anti-drone. L’idea è aumentare solidarietà operativa tra Paesi.

È prevista un’esercitazione annuale su larga scala a livello UE. Scopo: stress-test della cooperazione transfrontaliera. E verifica delle sinergie civili-militari.

Frontiere: ruolo di Frontex e gestione transfrontaliera

Il piano conferma il supporto a Frontex. L’agenzia continuerà a utilizzare droni e tecnologie per la sorveglianza delle frontiere. È previsto anche un contributo di Frontex su modelli di dispiegamento “a più livelli”. E su gestione degli incidenti transfrontalieri.

Droni e difesa: industria, Ucraina e prontezza 2030

Il documento collega il tema droni anche alla difesa. Parla di innovazione e cooperazione industriale. Include la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime critiche.

La Commissione cita l’alleanza UE-Ucraina sui droni. L’obiettivo è rafforzare legami tra governi e industria. E accelerare tecnologie di difesa a costi sostenibili e produzione di massa.

Queste attività vengono collegate a due filoni. L’iniziativa europea di difesa anti-drone. E la sorveglianza del fianco orientale, indicata come progetto faro nella tabella di marcia sulla prontezza alla difesa 2030.

Finanziamenti e prossime tappe

La Commissione ricorda che esistono già programmi UE a sostegno del settore. Cita fondi per ricerca e difesa e strumenti legati a frontiere e visti. Indica anche ulteriori canali, tra cui iniziative per l’industria europea della difesa e prestiti SAFE.

Ora si apre la fase di attuazione. La Commissione avvierà discussioni con gli Stati membri. Il principio indicato è la “cotitolarità”. Si valuta anche un meccanismo strategico con gli Stati membri e una cooperazione stretta con il Consiglio. Inoltre viene proposta la nomina di coordinatori nazionali per la sicurezza dei droni.

