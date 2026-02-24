AEREO

Droni, crescita più lenta ma segno positivo: nel 2025 il mercato italiano vale 168 milioni di euro, +5% su base annua. È la fotografia scattata dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, che evidenzia un comparto maturo e ora chiamato a consolidarsi.

Un dato positivo, che però racconta anche un rallentamento rispetto agli anni passati: la crescita continua, ma con un passo meno sostenuto. Un segnale che, secondo l’Osservatorio, rende necessario accelerare sullo sviluppo di servizi strutturati per consolidare il mercato.

Droni: mercato concentrato sulle aerial operations

Secondo l’analisi, il mercato italiano dei droni è fortemente concentrato sulle attività di aerial operations, svolte con droni di piccola e media taglia in settori come:

ispezioni di linee elettriche

monitoraggio del territorio

Queste attività rappresentano il 95% del valore complessivo del mercato in Italia.

Il restante 5% è attribuito al segmento Innovative Air Mobility & Delivery, che comprende la consegna di merci e il trasporto di passeggeri. Questo comparto è in lieve crescita rispetto all’anno precedente, con un incremento di 1,3 milioni di euro.

Droni e consenso dei cittadini

La ricerca evidenzia un forte consenso verso l’utilizzo dei droni, in particolare per finalità sanitarie. Il 93% dei cittadini considera utile il trasporto di materiale medico-sanitario con droni. L’84% è favorevole al trasporto merci e il 73% al trasporto di persone.

Imprese e scenario geopolitico

Nel 2025 si contano 675 imprese attive nel settore in Italia, in aumento. Per la prima volta dopo cinque anni si registra un saldo positivo tra nuove aperture e cessazioni.

Il 2025 è stato però anche l’anno in cui la frontiera tra ambiti civili e applicazioni di sicurezza si è fatta più sottile. Per quasi un terzo delle imprese del settore, lo scenario geopolitico attuale sta influenzando l’opinione pubblica e può rappresentare un ostacolo significativo allo sviluppo.

Come sottolineato dalla Direttrice dell’Osservatorio, il 2025 è stato un anno a doppia velocità: mentre i droni salvavita hanno completato missioni critiche e l’agricoltura ha aperto a nuovi servizi di erogazione, alcuni progetti di consegna sono stati ridimensionati e il Giubileo non ha rappresentato l’atteso banco di prova per gli air taxi. Con una tecnologia ormai matura, la sfida è trasformare le moltissime sperimentazioni in servizi commerciali continuativi.

FAQ

Quanto vale il mercato dei droni in Italia nel 2025?

Nel 2025 il settore raggiunge i 168 milioni di euro, in crescita del 5% su base annua.

Qual è il principale ambito del mercato dei droni in Italia?

Il 95% del valore complessivo del mercato in Italia è legato alle aerial operations, svolte con droni di piccola e media taglia per attività come ispezioni e monitoraggio del territorio.

Quanto pesa l’Innovative Air Mobility & Delivery nel mercato dei droni?

Il segmento Innovative Air Mobility & Delivery rappresenta il 5% del mercato dei droni, in lieve crescita rispetto all’anno precedente (+1,3 milioni di euro), e comprende consegna merci e trasporto passeggeri.

Cosa pensano i cittadini dell’uso dei droni per la sanità?

Il 93% dei cittadini considera utile il trasporto di materiale medico-sanitario.

Quante imprese operano nel settore dei droni in Italia nel 2025?

Nel 2025 le aziende attive sono 675. Dopo cinque anni, il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni torna positivo.

Perché si parla di rallentamento nella crescita del mercato?

L’incremento del 5% conferma un’espansione, ma a un ritmo inferiore rispetto agli anni precedenti, segnalando una fase di assestamento del settore.

Leggi anche: Droni, trasporti e sicurezza nello spazio aereo: cosa cambia con il piano UE