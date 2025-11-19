AEREO

Lo studio ICAO sulle donne nell’aviazione analizza barriere, esperienze e sfide per rafforzare la rappresentanza femminile nel settore.

Il settore aeronautico vive una fase di trasformazione. L’ICAO punta infatti a una connettività globale più inclusiva, insieme a obiettivi ambiziosi come zero vittime ed emissioni nette zero entro il 2050.

Per sostenere questa crescita, servono professionisti qualificati e un ambiente capace di valorizzare ogni competenza. Tuttavia, le donne nell’aviazione restano ancora sottorappresentate, nonostante il settore richieda nuove prospettive.

Donne nell’aviazione e necessità di pari opportunità

Le donne affrontano ancora ostacoli significativi che limitano l’accesso a ruoli tecnici e di leadership. Tra questi rientrano stereotipi, pregiudizi consapevoli e inconsapevoli, minacce alla sicurezza personale durante gli spostamenti e sul luogo di lavoro, e una mancanza strutturale di tutoraggio. Questi fattori impediscono una piena partecipazione in un settore che necessita di talenti diversificati.

Attraverso il Programma per la Parità di Genere, l’ICAO collabora con Stati membri e partner del trasporto aereo per eliminare le barriere che frenano le donne nell’aviazione.

L’obiettivo è costruire un ambiente sicuro, accogliente e inclusivo, capace di sostenere percorsi professionali solidi. Inoltre, la cooperazione internazionale consente di sviluppare strumenti e politiche più efficaci.

Lo studio globale ICAO sulle donne

Lo studio globale dell’ICAO raccoglierà dati da donne professioniste nell’aviazione attive in oltre 70 categorie aeronautiche.

Il progetto analizzerà ostacoli, condizioni lavorative, accesso a ruoli tecnici e presenza femminile nelle aree più specializzate. Inoltre, indagherà le esperienze quotidiane delle donne per identificare criticità concrete.

La ricerca produrrà raccomandazioni basate su evidenze, utili per sviluppare politiche che attraggano, trattengano e promuovano i talenti femminili. Questo studio rappresenta un passo essenziale per costruire una forza lavoro più equilibrata. In particolare, mira a dare voce alle professioniste e a individuare aree di miglioramento per l’intero settore.

Guida scientifica e obiettivi dello studio sulle donne nell’aviazione

La ricerca sarà coordinata dalla Dott.ssa Elise Stephenson, riconosciuta a livello internazionale per i suoi studi sulle questioni di genere. Lo studio si trova nella fase di progettazione e l’indagine sul campo partirà entro gennaio 2026. Questo approccio metodico garantirà dati solidi e risultati affidabili.

Secondo l’ICAO, comprendere le esperienze delle donne nell’aviazione è necessario per costruire strategie di lungo periodo. Inoltre, l’analisi globale offrirà una base concreta per politiche dedicate alla crescita professionale e alla rappresentanza femminile. Questa iniziativa si inserisce nella visione di un’industria più sicura, più resiliente e più inclusiva, capace di rispondere alle sfide future.

